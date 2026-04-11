Jovem viraliza ao curtir show de Alok em cima de árvore em Marabá

Um jovem viralizou nas redes sociais ao aproveitar de um jeito diferente o show do Alok. O episódio em questão ocorreu em Marabá, no sudeste do Pará. De cima de uma árvore, o rapaz aproveitou a visão privilegiada da apresentação e transformou os galhos em seu próprio camarote. Na filmagem, é possível ver a animação dele balançando os galhos.

Alguns internautas brincaram sobre o flagrante inusitado. “Viver é diferente de estar vivo”, disse uma. “O ruim é que não tinha nenhuma caixa de marimbondo pra animar a festa”, comentou outro. “Povo do Pará é diferenciado”, afirmou uma terceira internauta.