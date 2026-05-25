Corrida Amazônia pelo hospital ABBA une esporte, solidariedade e esperança em Castanhal

No dia 28 de junho, Castanhal será palco de um grande movimento de solidariedade, saúde e conscientização social. A partir das 6h da manhã, com largada na Praça do Cristo, acontece a “Corrida Amazônia pelo Hospital Abba”, uma corrida beneficente de seis quilômetros que promete reunir atletas, famílias e toda a comunidade em prol de uma causa nobre: ajudar na construção do Hospital Abba.

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No dia 28 de junho, Castanhal será palco de um grande movimento de solidariedade, saúde e conscientização social. A partir das 6h da manhã, com largada na Praça do Cristo, acontece a “Corrida Amazônia pelo Hospital Abba”, uma corrida beneficente de seis quilômetros que promete reunir atletas, famílias e toda a comunidade em prol de uma causa nobre: ajudar na construção do Hospital Abba.

A corrida chega em um momento em que a prática dessa modalidade cresce cada vez mais em Castanhal. Nos últimos anos, o município passou a registrar um aumento significativo no número de corredores, grupos de treinamento e eventos esportivos, transformando acorrida de rua em uma verdadeira febre entre pessoas de diferentes idades.

O hábito de correr nas ruas e avenidas da cidade se tornou parte da rotina de muitos moradores, que encontraram no esporte uma forma de melhorar a saúde física, cuidar da saúde mental e fortalecer o convívio social. A corrida de rua vem conquistando desde atletas experientes até iniciantes que buscam mais qualidade de vida, disciplina e bem-estar.

Além dos benefícios físicos, como melhora do condicionamento cardiorrespiratório, fortalecimento muscular e prevenção de doenças, a prática da corrida também contribui diretamente para o combate ao estresse e à ansiedade. O esporte ainda promove integração social, incentivo à superação pessoal e estímulo a hábitos mais saudáveis.

Maquete do Hospital ABBA (Divulgação)

E é dentro desse cenário de crescimento da modalidade em Castanhal que surge a Corrida Amazônia pelo Hospital Abba, unindo esporte e solidariedade em um só propósito.

Idealizada pela empresa Distribuidora Amazônia, a corrida nasce com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis enquanto fortalece uma importante ação social voltada ao acolhimento de famílias e pacientes em tratamento oncológico e cuidados paliativos.

Segundo Giselly Silva, diretora da empresa e coordenadora da corrida, a iniciativa surgiu após a empresa conhecer de perto o projeto do Hospital Abba.

“Há cerca de quatro anos, quando o Bispo Emérito Dom Carlos Verseletti da Diocese de Castanhal nos apresentou o projeto do Hospital Abba, nós decidimos apoiar essa causa tão importante. Desde então, entendemos a grandiosidade desse projeto, que vai acolher famílias e pacientes em tratamento oncológico e cuidados paliativos de forma totalmente gratuita”, destacou.

Ela explica que a ideia da corrida foi pensada justamente para criar uma conexão entre esporte, solidariedade e conscientização.

“Quando surgiu a ideia de realizarmos uma corrida, pensamos imediatamente em unir esporte, solidariedade e conscientização em prol do Hospital Abba, beneficiando não apenas a população de Castanhal, mas toda a população paraense.”

A expectativa da organização é transformar o evento em um momento marcante para toda a cidade, promovendo não apenas competição esportiva, mas também empatia, união e participação popular.

“A nossa expectativa é que seja muito mais do que uma corrida. Queremos proporcionar uma experiência de conexão, superação e, principalmente, solidariedade. Esperamos que cada participante entenda que está correndo por uma causa e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas”, afirmou Giselly.

Além da corrida beneficente, a Distribuidora Amazônia já mantém uma forte atuação no incentivo ao esporte local, patrocinando atletas em competições fora do estado, apoiando campeonatos e promovendo eventos esportivos internos.

“Nós acreditamos que o esporte é uma importante ferramenta de transformação pessoal e social, indo muito além da saúde física, mas também promovendo bem-estar e qualidade de vida”, reforçou.

Entre os nomes confirmados para o evento está a ultramaratonista Aline Kikuchi, que destacou a emoção de participar de uma iniciativa com propósito social.

“Fazer parte desse projeto lindo, que vai trazer grandes benefícios para nossa cidade, é uma honra imensa. A Corrida Amazônia pelo Hospital Abba nasceu com um propósito muito maior que cruzar a linha de chegada. É uma corrida pensada na solidariedade, no amor ao próximo e na esperança de transformar vidas através do esporte”, declarou.

A atleta também ressaltou o impacto coletivo que o evento pode gerar na comunidade.

“Cada incentivo, cada pessoa envolvida, fazem parte de uma corrente do bem que fortalece a nossa comunidade e abraça uma causa tão importante. Mais do que uma medalha, essa corrida vai deixar marcas de empatia, união e cuidado com o próximo.”

As informações sobre a corrida estão disponíveis no https://corridaamazonia.com.br/

A corrida chega em um momento em que a prática dessa modalidade cresce cada vez mais em Castanhal. Nos últimos anos, o município passou a registrar um aumento significativo no número de corredores, grupos de treinamento e eventos esportivos, transformando acorrida de rua em uma verdadeira febre entre pessoas de diferentes idades.

O hábito de correr nas ruas e avenidas da cidade se tornou parte da rotina de muitos moradores, que encontraram no esporte uma forma de melhorar a saúde física, cuidar da saúde mental e fortalecer o convívio social. A corrida de rua vem conquistando desde atletas experientes até iniciantes que buscam mais qualidade de vida, disciplina e bem-estar.

Além dos benefícios físicos, como melhora do condicionamento cardiorrespiratório, fortalecimento muscular e prevenção de doenças, a prática da corrida também contribui diretamente para o combate ao estresse e à ansiedade. O esporte ainda promove integração social, incentivo à superação pessoal e estímulo a hábitos mais saudáveis.

E é dentro desse cenário de crescimento da modalidade em Castanhal que surge a Corrida Amazônia pelo Hospital Abba, unindo esporte e solidariedade em um só propósito.

Idealizada pela empresa Distribuidora Amazônia, a corrida nasce com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis enquanto fortalece uma importante ação social voltada ao acolhimento de famílias e pacientes em tratamento oncológico e cuidados paliativos.

Segundo Giselly Silva, diretora da empresa e coordenadora da corrida, a iniciativa surgiu após a empresa conhecer de perto o projeto do Hospital Abba.

“Há cerca de quatro anos, quando o Bispo Emérito Dom Carlos Verseletti da Diocese de Castanhal nos apresentou o projeto do Hospital Abba, nós decidimos apoiar essa causa tão importante. Desde então, entendemos a grandiosidade desse projeto, que vai acolher famílias e pacientes em tratamento oncológico e cuidados paliativos de forma totalmente gratuita”, destacou.

Ela explica que a ideia da corrida foi pensada justamente para criar uma conexão entre esporte, solidariedade e conscientização.

“Quando surgiu a ideia de realizarmos uma corrida, pensamos imediatamente em unir esporte, solidariedade e conscientização em prol do Hospital Abba, beneficiando não apenas a população de Castanhal, mas toda a população paraense.”

A expectativa da organização é transformar o evento em um momento marcante para toda a cidade, promovendo não apenas competição esportiva, mas também empatia, união e participação popular.

“A nossa expectativa é que seja muito mais do que uma corrida. Queremos proporcionar uma experiência de conexão, superação e, principalmente, solidariedade. Esperamos que cada participante entenda que está correndo por uma causa e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas”, afirmou Giselly.

Além da corrida beneficente, a Distribuidora Amazônia já mantém uma forte atuação no incentivo ao esporte local, patrocinando atletas em competições fora do estado, apoiando campeonatos e promovendo eventos esportivos internos.

“Nós acreditamos que o esporte é uma importante ferramenta de transformação pessoal e social, indo muito além da saúde física, mas também promovendo bem-estar e qualidade de vida”, reforçou.

Entre os nomes confirmados para o evento está a ultramaratonista Aline Kikuchi, que destacou a emoção de participar de uma iniciativa com propósito social.

“Fazer parte desse projeto lindo, que vai trazer grandes benefícios para nossa cidade, é uma honra imensa. A Corrida Amazônia pelo Hospital Abba nasceu com um propósito muito maior que cruzar a linha de chegada. É uma corrida pensada na solidariedade, no amor ao próximo e na esperança de transformar vidas através do esporte”, declarou.

A atleta também ressaltou o impacto coletivo que o evento pode gerar na comunidade.

“Cada incentivo, cada pessoa envolvida, fazem parte de uma corrente do bem que fortalece a nossa comunidade e abraça uma causa tão importante. Mais do que uma medalha, essa corrida vai deixar marcas de empatia, união e cuidado com o próximo.”

As informações sobre a corrida estão disponíveis no https://corridaamazonia.com.br/