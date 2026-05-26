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Menino cai em bueiro sem tampa enquanto empinava pipa em Ananindeua

Caso ocorreu no conjunto Jader Barbalho, no bairro do Aurá

O Liberal
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Menino cai em bueiro sem tampa enquanto empinava pipa em Ananindeua. (Reprodução/ redes sociais)

Um menino caiu dentro de um bueiro sem tampa no conjunto Jader Barbalho, no bairro do Aurá, em Ananindeua, nesta terça-feira (26). O momento foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais. Moradores da área denunciam a existência de outros bueiros na mesma situação no conjunto habitacional. Segundo familiares, o menino sofreu apenas ferimentos leves na cabeça e nas costas e passa bem.

As imagens mostram o garoto empinando uma pipa de costas para o bueiro, quando acaba caindo no buraco, que tem aproximadamente um metro e meio de profundidade. O local estava sem tampa e possuía apenas um pedaço de madeira improvisado pelos moradores como sinalização.

Após a queda, o menino começou a gritar por ajuda. “Irmão, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda”, disse a criança. Um morador identificado apenas como Renato, que havia acabado de passar pelo local carregando um bebê no colo, ouviu os gritos e retornou para prestar socorro.

“Num primeiro momento, achei que era brincadeira. Depois percebi que um chamou o outro e começou a gritar. Não pensei duas vezes, voltei correndo com a minha filha no colo, estendi a outra mão e consegui puxar ele de dentro do bueiro”, relatou o morador em entrevista a uma emissora de televisão.

Moradores afirmam que o problema representa um risco constante, principalmente porque muitas crianças costumam brincar nas ruas do conjunto. Eles cobram providências das autoridades para a manutenção e o fechamento dos bueiros abertos na área.

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