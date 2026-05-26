Menino cai em bueiro sem tampa enquanto empinava pipa em Ananindeua

Um menino caiu dentro de um bueiro sem tampa no conjunto Jader Barbalho, no bairro do Aurá, em Ananindeua, nesta terça-feira (26). O momento foi registrado em vídeo e passou a circular nas redes sociais. Moradores da área denunciam a existência de outros bueiros na mesma situação no conjunto habitacional. Segundo familiares, o menino sofreu apenas ferimentos leves na cabeça e nas costas e passa bem.

As imagens mostram o garoto empinando uma pipa de costas para o bueiro, quando acaba caindo no buraco, que tem aproximadamente um metro e meio de profundidade. O local estava sem tampa e possuía apenas um pedaço de madeira improvisado pelos moradores como sinalização.

Após a queda, o menino começou a gritar por ajuda. “Irmão, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda”, disse a criança. Um morador identificado apenas como Renato, que havia acabado de passar pelo local carregando um bebê no colo, ouviu os gritos e retornou para prestar socorro.

“Num primeiro momento, achei que era brincadeira. Depois percebi que um chamou o outro e começou a gritar. Não pensei duas vezes, voltei correndo com a minha filha no colo, estendi a outra mão e consegui puxar ele de dentro do bueiro”, relatou o morador em entrevista a uma emissora de televisão.

Moradores afirmam que o problema representa um risco constante, principalmente porque muitas crianças costumam brincar nas ruas do conjunto. Eles cobram providências das autoridades para a manutenção e o fechamento dos bueiros abertos na área.