Amazônia ganha marca oficial com tipografia inspirada no Rio Amazonas; saiba como usar

A Amazônia brasileira passa a contar, pela primeira vez, com uma identidade visual oficial construída a partir de elementos do próprio território. O projeto tem como principal destaque uma tipografia inédita, desenvolvida com base nas formas naturais do Rio Amazonas e de seus afluentes, transformando a geografia da região em linguagem visual.

A iniciativa foi lançada pelas Rotas Amazônicas Integradas (RAI), em parceria com a Embratur, com criação da FutureBrand. A proposta busca consolidar uma identidade única para a Amazônia Legal, reunindo os nove estados da região em um mesmo sistema visual.

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Tipografia nasce das curvas dos rios amazônicos

O diferencial do projeto está na construção do alfabeto. Em vez de desenvolver letras a partir de traços gráficos tradicionais, a equipe utilizou coordenadas reais e imagens de satélite da bacia amazônica para identificar formas naturais que correspondessem a cada caractere. A partir dessa análise, as letras foram extraídas diretamente das curvas dos rios, em um processo que inverte a lógica convencional do design.

Enquanto a maioria das marcas parte da abstração para criar símbolos, neste caso o caminho foi o oposto: partiu-se do território real para chegar à tipografia. O resultado é uma identidade visual que reflete, de forma direta, a paisagem amazônica e não poderia ser replicada em outro contexto geográfico.

Curvas do Rio Amazonas viram tipografia em nova marca da região. (Divulgação/Visite Amazônia)

Identidade busca unificar comunicação da Amazônia Legal

A Amazônia Legal corresponde a cerca de 60% do território nacional, reúne aproximadamente 28 milhões de habitantes e possui mais de 25 mil quilômetros de vias navegáveis. Apesar dessa dimensão, até então não havia uma marca única que representasse a região.

Com a nova proposta, estados como Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins passam a contar com uma identidade visual integrada, capaz de fortalecer a comunicação institucional, turística e econômica.

Tipografia da Amazônia nasce das curvas do Rio Amazonas. (Arte criada em Visite Amazônia)

A construção da identidade contou com a colaboração de moradores, artistas e profissionais dos nove estados amazônicos. Ilustradores, fotógrafos, letristas e produtores culturais participaram do processo, contribuindo para que o resultado refletisse diferentes expressões da região.

O sistema visual foi pensado como uma “marca viva”, com elementos adaptáveis a diferentes contextos, mantendo características locais dentro de uma estrutura unificada.

Além da tipografia, o projeto inclui o selo “Feito de Amazônia”, que será aplicado em produtos, serviços e experiências originados na região. A proposta é ampliar a visibilidade da produção local e fortalecer a economia regional.

"O Liberal" no alfabeto amazônico construído com base em imagens de satélite. (Arte criada em Visite Amazônia)

Fonte está disponível gratuitamente

A tipografia criada a partir do território amazônico também foi disponibilizada para uso público em ambiente digital. No site oficial do projeto, é possível:

Escrever textos personalizados com a fonte;

Ajustar características como largura, fluxo e curvatura das letras;

Escolher cores e formatos de exportação;

Baixar as artes para uso em diferentes aplicações.

Cria a arte e conheça o projeto no site https://igaratipo.visiteamazonia.com.br/