Venda de seminovos cresce 17,9% no Pará e supera a média nacional em 2026

A venda de seminovos registrou um crescimento de 17,9% no Pará durante o 1º quadrimestre de 2026, de acordo com dados divulgados pela Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Pará (Assovepa). O levantamento mostra que o mercado automotivo paraense alcançou 110.682 unidades transferidas entre os meses de janeiro e abril, superando o ritmo da média nacional de expansão do período. O avanço no comércio local ocorreu devido à busca dos consumidores por veículos com melhor custo-benefício em um cenário de juros elevados e pela procura por modelos com até três anos de uso.

No mês de abril isolado, o território paraense contabilizou 31.086 transferências de automóveis usados nas lojas associadas. Conforme a entidade, os veículos seminovos com até três anos de fabricação registraram destaque, com elevação de 26,5% no acumulado dos primeiros quatro meses deste ano. A média diária de negociações por dia útil atingiu 1.727 transações no estado, representando um patamar 22,7% superior ao verificado em abril de 2025, período no qual haviam sido registradas 93.862 unidades no acumulado do 1º quadrimestre. Todos os segmentos apresentaram resultados positivos no mercado paraense, incluindo automóveis com alta de 16,7%, motocicletas com 17,4% e comerciais leves com 22,6%.

Pará supera média nacional na venda de seminovos

O presidente da Assovepa, Aldo Oliveira, informou que o estado acompanha o cenário federal com índices próprios superiores às médias do país. "O Pará está acompanhando a tendência nacional, mas com um ritmo próprio e bastante consistente", afirmou o dirigente.

Aldo Oliveira, empresário e presidente da Assovepa (Wagner Santana / O Liberal)

Sobre as condições econômicas, Oliveira explicou que a taxa Selic, que encerrou abril em 14,5% ao ano após ciclo de cortes, gera impactos nos financiamentos de longo prazo, porém o setor de usados possui a vantagem de apresentar um tíquete médio menor do que o de veículos zero-quilômetro. "O crescimento de 26,5% nos seminovos de até 3 anos no Pará mostra que o consumidor está migrando para veículos com melhor custo-benefício", declarou o presidente.

Modelos chineses impactam mercado de seminovos e novos

A dinâmica do varejo automotivo em 2026 também registra influência da chegada de montadoras estrangeiras focadas em modelos elétricos. Segundo o organizador de feirões de automóveis, Mauro Cleber, os veículos fabricados por empresas da China reconfiguraram a concorrência para os modelos novos e para a venda de seminovos.

Ele apontou que modelos compactos elétricos de marcas como a BYD chegam ao mercado por valores inferiores a R$ 100 mil com espaço interno e tecnologia de ponta, concorrendo com veículos tradicionais de combustão. "Os chineses trouxeram esse impacto. Os carros novos têm que se adequar a esse mercado e, em contrapartida, a tabela Fipe dos seminovos está indo para baixo", explicou o organizador. Diante disso, estabelecimentos exibem automóveis novos com preços próximos aos seminovos, exigindo estoque reduzido e controle matemático das revendas.

A dinâmica do varejo automotivo em 2026 também registra influência da chegada de montadoras estrangeiras focadas em modelos elétricos, dizem especialistas no mercado (Wagner Santana / O Liberal)

Venda de seminovos projeta recorde histórico no Brasil

No panorama federal, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) informou que o Brasil comercializou 5,9 milhões de unidades no 1º quadrimestre de 2026, volume 10% superior ao mesmo intervalo de 2025. A média de transações diárias por dia útil em abril atingiu 85.006 unidades no país.

Outros estados também registraram movimentações no período, como Minas Gerais, que vendeu 183.809 veículos usados em abril e somou 710.286 unidades nos quatro primeiros meses do ano, apresentando o modelo Volkswagen Gol na liderança local com 9.330 vendas. Conforme projeções da Fenauto, o desempenho coloca o mercado nacional próximo de superar seis milhões de negócios concluídos, o que confirmaria a perspectiva de estabelecer um novo recorde histórico de vendas em 2026.

Desempenho do mercado de seminovos (1º quadrimestre de 2026)

Pará

Total de transferências : 110.682 unidades entre janeiro e abril, representando uma alta de 17,9% na comparação com 2025 (cerca de 17 mil veículos a mais)

: 110.682 unidades entre janeiro e abril, representando uma alta de 17,9% na comparação com 2025 (cerca de 17 mil veículos a mais) Vendas em abril : 31.086 veículos comercializados

: 31.086 veículos comercializados Média diária em abril : 1.727 negociações por dia útil, índice 22,7% superior ao registrado em abril de 2025

: 1.727 negociações por dia útil, índice 22,7% superior ao registrado em abril de 2025 Modelos de até 3 anos : expansão de 26,5% no acumulado dos primeiros quatro meses do ano

: expansão de 26,5% no acumulado dos primeiros quatro meses do ano Crescimento por segmento: alta de 16,7% em automóveis, 17,4% em motocicletas e 22,6% em comerciais leves

Nacional

Total de vendas no país : 5,9 milhões de unidades comercializadas entre janeiro e abril (crescimento de 10% sobre o mesmo período de 2025)

: 5,9 milhões de unidades comercializadas entre janeiro e abril (crescimento de 10% sobre o mesmo período de 2025) Evolução mensal : alta de 11,7% nas transações de abril em relação a março

: alta de 11,7% nas transações de abril em relação a março Média diária nacional: 85.006 unidades negociadas por dia útil em abril