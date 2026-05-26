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Barco pesqueiro 'fantasma' é encontrado na Praia de Ajuruteua, em Bragança

Até agora, o caso é um completo mistério e as autoridades o investigam

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra a embarcação "fantasma" encontrada na Praia de Ajuruteua, no município de Bragança, no nordeste do Pará. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma embarcação pesqueira “fantasma” foi encontrada na última sexta-feira (22/5), na Praia de Ajuruteua, no município de Bragança, no nordeste do Pará. Na segunda (25/5), a Marinha do Brasil (MB) informou em nota que o barco não possuía identificação aparente ou tripulantes. Até agora, o caso é um completo mistério.

O perfil Conexão Bragança compartilhou no Instagram que a embarcação, inicialmente, foi encontrada flutuando à deriva até ser levada pelas ondas para a praia. Pescadores locais avistaram o barco e, ao se aproximarem dele, perceberam algo inusitado: não havia ninguém. 

Um cinegrafista amador registrou um vídeo da embarcação. "Um barco à deriva encostou na bancada da vila (dos Pescadores). A princípio, não tem tripulante. Já teve gente que veio dar uma olhada nele. Não sei de onde ele (barco) é”, disse.

A MB disse que a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) estabeleceu contato com o Centro Integrado de Operações (CIOP), com a Prefeitura Municipal de Bragança, com as polícias Civil e Militar do Pará, a fim de levantar informações que possibilitem a identificação da embarcação e do proprietário dela, de modo a esclarecer as circunstâncias relacionadas ao caso.

“Adicionalmente, uma equipe da CPAOR se deslocou até o local a fim de acompanhar a situação da embarcação e adotar as providências afetas à Autoridade Marítima”, informou.

“A MB coloca à disposição da sociedade os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR: (91) 3218-3950 e (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para o recebimento de informações relacionadas à salvaguarda da vida humana, à segurança da navegação e à prevenção da poluição hídrica”, concluiu.

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