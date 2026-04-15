Dia Mundial da Arte ganha noite de escolas de samba no Theatro da Paz, em Belém



O Dia Mundial da Arte é celebrado em 15 de abril, e, para marcar essa data, o palco do centenário Theatro da Paz, no centro de Belém, receberá nesta quarta (15) o espetáculo "Abrindo Caminhos: comissões de frente em performance para Belém", com apresentação de integrantes de escolas de samba do Carnaval de Belém. Tudo ocorrendo a partir das 20h, como fruto da parceria entre a Escolas de Samba Associadas (ESA), entidade representativa das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval, e da Prefeitura de Belém, via Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

Essa data, instituida pela Associação Internacional de Arte (IAA) em 2012 e oficializada pela Unesco em 2019, objetiva promover a conscientização das pessoas acerca da importância da atividade criativa, da expressão artística e do papel dos artistas no desenvolvimento humano e sustentável. O dia 15 foi escolhido como referência ao aniversário de Leonardo da Vinci, nascido em 15 de abril de 1452. Leonardo da Vinci é considerado um dos maiores gênios da humanidade e símbolo do pensamento livre e da conexão entre arte e ciência.

A conexão entre expressões artísticas marca, inclusive, a trajetória do Carnaval no Brasil e, em particular, na Cidade de Belém do Pará. Isso porque um desfile de uma escola de samba ou de um bloco carnavalesco possibilita aos brincantes e ao público espectador conferir o diálogo pulsante, numa mesma agremiação, das artes da música, do teatro, da literatura, artes plásticas e da dança. Esse entrelaçamento de expressões artísticas proporciona um espetáculo único a reunir arte e cultura da trajetória de povos no Brasil.

De acordo com a ESA, o espetáculo celebra um novo momento do Carnaval na capital paraense e vai contar com as comissões de frente das agremiações, para marcar o começo do ciclo de 2027 e levar as cultura popular ao principal palco da cidade. Com direção de Beto Benone, o espetáculo reforça a consolidação das escolas de samba e da Liga, que passam a ocupar espaços centrais da cultura na capital paraense.

O público vai assistir, então, a apresentação das comissões de frente das principais agremiações do Grupo Especial: Bole Bole, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Acadêmicos da Pedreira, Boêmios da Vila Famosa e Escola de Samba da Matinha. O espetáculo também marca o retorno da Mocidade Olariense, campeã do grupo de acesso em 2026, e conta com participações de Deixa Falar e Xodó da Nega, que integram o grupo de acesso em 2027. O acesso a esse momento histórico do samba no Theatro da Paz tem o ingresso ao preço único de R$ 20,00 para qualquer setor.

Ocupação

O diretor Beto Benone destaca que a montagem tem origem em sua pesquisa acadêmica. "O espetáculo parte da minha tese de doutorado, que leva o mesmo nome. Já existia o desejo de reunir as comissões que passaram pela Aldeia (Aldeia Cabana, palco dos desfiles oficiais de Carnaval em Belém), com seus diferentes temas e figurinos, e juntá-las em uma performance única. Por convite da ESA, a ideia saiu do papel e ocupa nosso maior teatro”, detalha.

O evento tem todo um significado institucional e cultural, como frisa o presidente da Escolas de Samba Associadas, Fernando Guga. "Esse é mais um momento que reforça a nova fase do Carnaval de Belém. Reunimos as comissões de frente do Grupo Especial no maior palco de artes da cidade, o Theatro da Paz, com cultura popular, preços acessíveis e estímulo ao acesso das comunidades ao teatro”, declara.

A programação da noite inclui a entrega do Mérito Carnavalesco "Comenda Osvaldo Garcia", que homenageia personalidades da cultura local que contribuíram para a realização do Carnaval de 2026.

Serviço:

Evento: “Abrindo Caminhos: comissões de frente em performance para Belém”

Local: Theatro da Paz

Horário: 20h

Ingressos: R$ 20,00 para qualquer setor

no site ticketfacil.com.br ou na bilheteria do teatro