Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vídeo: Chico Bento come as 'frutas do diabo' e ganha poderes em 'One Piece'

"Chico sonha que é o capitão dos Chapéus de Palha, incorporando sua energia, coragem e carisma sem abrir mão da própria essência e do humor bem brasileiro", descreve a Netflix na legenda do vídeo.

Estadão Conteúdo

A segunda temporada de One Piece, série da Netflix inspirada nos mangás de Eiichiro Oda, chega ao serviço de streaming nesta terça-feira, 10. Para comemorar a estreia no Brasil, a produção internacional fez uma parceria com Mauricio de Sousa e a MSP Estúdios e transportou um dos personagens mais icônico da Turma da Mônica para a Grand Line.

Em uma animação de cerca de um minuto, Chico Bento é transportado para o universo de One Piece. Ele navega com o navio Going Merry, come as frutas do diabo e ganha poderes de elasticidade semelhantes ao de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), protagonista do seriado.

"Chico sonha que é o capitão dos Chapéus de Palha, incorporando sua energia, coragem e carisma sem abrir mão da própria essência e do humor bem brasileiro", descreve a Netflix na legenda do vídeo.

"Em comum, os dois têm no chapéu de palha a representação de liberdade, amizade e perseverança, valores que impulsionam suas jornadas e conquistam fãs ao redor do mundo", afirma o serviço de streaming.

Na segunda temporada de One Piece: A Série, o bando dos Chapéus de Palha partem rumo à Grand Line, a rota marítima mais perigosa do mundo. Em busca do maior tesouro do mundo, os piratas Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) e Sanji (Taz Skylar) encontrarão ilhas estranhas e novos inimigos terríveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIES/ONDE PIECE/NETFLIX/PARTICIPAÇÃO/CHICO BENTO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

No Dia da Mulher, pioneiras e novas gerações mostram a força feminina no carimbó

Mesmo invisibilizadas por décadas, elas sempre estiveram no centro da manifestação cultura

08.03.26 8h30

BBB 26

Milena vence a Prova do Anjo no BBB 26 e escolhe o Líder Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro

Vale lembrar, que está semana o Anjo e o Monstro terão de entrar em consenso para emparedar um participante

07.03.26 17h01

CALOR

Alane Dias encanta ao desfilar com biquíni em praia do Rio de Janeiro

Modelo paraense frequenta praia na capital fluminense e compartilha registros de lazer em rede social

07.03.26 16h03

SAÚDE

Tiktoker Vovô Anésio sofre acidente doméstico e terá que passar por cirurgia

Neto de produtor de conteúdo, Caio, diz que cirurgia é delicada por causa das comorbidades do avô e pede orações

07.03.26 15h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

RESUMO

BBB 26: madrugada após Paredão tem atritos na casa, acerto de contas e comemoração

Babu, Milena e Chaiany estão na berlinda da semana

09.03.26 10h52

REENCONTRO

Michael J. Fox e Christopher Lloyd se reencontram 40 anos após De Volta para o Futuro

O ator mencionou o encontro e lembrou a proximidade do aniversário do primeiro filme da série.

09.03.26 11h37

DESPEDIDA

Morre Jennifer Runyon, atriz de Os Caça-Fantasmas e Barrados no Baile

A notícia foi confirmada por familiares e amigos no último domingo (8)

09.03.26 9h59

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (09/03)?

O filme "Agente 86" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

09.03.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda