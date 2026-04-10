Grelo aposta em nostalgia dos anos 2000 com single inspirado em Orkut e MSN

O cantor e compositor Grelo aposta na nostalgia dos anos 2000 aliada à tecnologia para o lançamento de seu novo single, “Dois Mil e Pouco”. A faixa chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (9) e ganhou um videoclipe lançado nesta sexta (10), no YouTube oficial do artista.

A proposta do trabalho é transportar o público para uma verdadeira viagem no tempo, resgatando referências marcantes da época, como o Orkut e o MSN. Para isso, o artista utilizou recursos de Inteligência Artificial na construção do clipe, que recria elementos visuais e culturais que marcaram a primeira década dos anos 2000.

Com uma linguagem popular e bem-humorada, característica presente nas composições de Grelo, a música aborda situações do cotidiano, como o flagrante de uma mentira em um relacionamento. O enredo apresenta um protagonista que desmascara a tentativa de engano com a experiência de quem já viveu situações semelhantes, reforçada pelo verso central da canção.

O single é assinado por um time de compositores formado por Gui Prado, Júnior Gomes, De Angelo, Thales Lessa, Vinni Miranda e Bia Frazzo. Já o videoclipe investe em uma imersão tecnológica que mistura passado e presente, trazendo à cena referências como depoimentos do Orkut, status do MSN e até a popular “dancinha do Rebolation”.

Em declaração presente no material de divulgação, Grelo afirmou que a música foi pensada para despertar boas memórias no público. O lançamento conta com o selo da Universal Music Brasil e gerenciamento do escritório Dois.M, consolidando mais uma aposta do artista em unir humor, identificação e inovação tecnológica em sua carreira.