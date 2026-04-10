Ex-BBB Marcus Vinicius mostra que levou colar do anjo do reality

O ex-participante do Big Brother Brasil, Marcus Vinicius, publicou nesta sexta-feira (10) uma imagem em que aparece usando o colar do anjo como recordação do programa. A postagem ocorreu após a também ex-BBB Samira Sagr mostrar que levou o item após sua participação no reality.

Samira, que foi eliminada recentemente do BBB 26, compartilhou uma foto com uma pelúcia do dummie utilizando o colar do anjo, conquistado durante a Prova do Anjo. Na publicação, ela escreveu: “Sim, ela levou o colar do anjo. TV Globo não prende ela não”.

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Após a repercussão, Marcus Vinícius também entrou na brincadeira e revelou que guardou o acessório. “Já que ela postou”, escreveu o paraense ao compartilhar a imagem usando o colar.

Durante o reality, os participantes não têm autorização para levar itens utilizados em provas, festas ou na decoração da casa. Em regra, apenas produtos recebidos de patrocinadores podem ser mantidos pelos brothers após o fim do programa. Mesmo assim, a postagem dos ex-participantes chamou atenção nas redes sociais.

Ex-BBB Marcus Vinícius mostra que levou colar do anjo do reality (Instagram/marcus.vib)