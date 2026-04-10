Ex-BBB Wagner Santiago realiza aumento peniano pela terceira vez
A intervenção foi realizada por especialista em harmonização íntima masculina
O ex-BBB e criador de conteúdo adulto Wagner Santiago realizou pela terceira vez um procedimento de aumento peniano. A técnica adotada, conhecida como Overpants, reúne a aplicação de bioestimuladores líquidos, toxina botulínica, ácido hialurônico e bioestimuladores sólidos, como fios de PDO.
A primeira intervenção íntima do modelo ocorreu em 2024. Desta vez, o procedimento foi conduzido pelo biomédico Vitor Mello, que atua na área de harmonização íntima masculina.
Segundo, o ex-BBB decisão de repetir o procedimento foi influenciada pelos resultados observados em outras pessoas. “O que me fez voltar foi perceber, na prática, o impacto positivo que isso teve na vida de outros homens. Muitos passaram a buscar o procedimento não só por estética, mas por uma melhora real na autoestima e até na relação com suas parceiras ou parceiros”, declarou ao O Globo.
