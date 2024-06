Ex-BBB aplica botox no pênis e revela: 'meia bomba o tempo todo'

Em entrevista ao podcast Pod de Tudo e + Um Pouco, Wagner Santiago, ex-participante do BBB 18, revelou detalhes sobre a harmonização no pênis que foi submetido no ano passado.

“Sabe esses preenchedores que a gente põe no rosto, na mandíbula e as meninas põem na boca? Você coloca no pau e ele fica maior e [aplica] botox [também]”, disse ele ao programa.

Wagner diz ainda que o procedimento ajuda na aparência e tamanho do órgão quando o clima está com temperaturas mais baixas.

“Sabe quando tá muito frio e o p*u fica uma verruguinha [pequeno]? Sabe quando ele tá meia bomba que fica mais bonitão? Os caras aplicam botox na base dele e o pênis não volta mais pra dentro. Então pode estar menos cinco graus que ele vai estar lá bonitão. Essa é a dita harmonização masculina. Mole já é bonitão, meia bomba o tempo todo, [então]”, adicionou.

Atualmente, Wagner é produtor de conteúdo adulto para as plataformas OnlyFans e a Privacy, nas quais, segundo ele, já teve um faturamento de mais de R$ 1,5 milhão com suas fotos e vídeos explícitos de nudez.

Segundo o ex-BBB, as plataformas de conteúdo adulto revolucionaram o mercado do entretenimento para maiores de 18 anos.

“Esse novo estilo de conteúdo +18 rompe com a pornografia antiga, que subjugava muito as mulheres”, comentou Wagner. “Elas eram tratadas como produtos pelas grandes produtoras e hoje elas gravam o que elas querem, com quem elas querem, do jeito que elas querem, no tempo que querem, respeita os limites delas e recebem a grana”, completou o ex-BBB.

