Tiago Piquilo disse que ‘vai retocar’ procedimento no pênis para ‘dar uma diferença'

O cantor sertanejo Tiago Piquilo afirmou que vai fazer, neste mês de abril, um novo procedimento estético no pênis. Desta vez, o artista pretende investir em um “retoque” no órgão sexual que causará uma visível diferença. No ano passado, o sertanejo passou pela primeira cirurgia para aumentar o genital, a faloplastia, e ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

“(...) Tirei gordura da barriga e coloquei [no pênis]. Foi muito legal porque, realmente, é uma cirurgia que dá uma diferença. Hoje, de fato, essa cirurgia é para quem tem problema de saúde ou para quem quer esteticamente fazer qualquer coisa", declarou, em entrevista ao programa “Melhor da tarde”, na Band.

Quem não gostou da novidade foi a namorada de Piquilo, a cantora Tânia Mara. Também em entrevista à atração, ela afirmou que o amado “não precisava passar por intervenção cirirgica”.A artista disse ter ficado incomodada com a exposição do caso na mídia, quando ocorreu pela primeira vez, além de sentir ciúmes.