Tânia Mara escreve mensagem enigmática após cirurgia para aumento de pênis de Tiago Piquilo

A cantora Tânia Mara escreveu uma postagem interpretada como indireta para o sertanejo Tiago Piquilo, da dupla com Hugo. “Assim como uma vírgula muda uma frase, uma simples atitude muda uma história”, dizia a publicação compartilhada pela cantora, na última terça-feira (13). Os fãs entenderam se tratar sobre o rompimento do relacionamento entre ela e Piquilo, após o cantor fazer uma faloplastia. As informações são do Portal Metrópoles.

Na última segunda-feira (12), Tiago contou sua versão de que o romance esfriou porque ele fez uma cirurgia para aumentar o pênis. “Na verdade, eu não estava namorando. Eu estava conhecendo e me aproximando de uma pessoa maravilhosa e aí eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que foi um susto e, de imediato, ela me questionou pra que e o por que, mas era uma decisão minha, uma responsabilidade minha e ficou estranho”, declarou ele para a coluna Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Tiago se submeteu a uma faloplastia há uma semana, em Blumenau (SC). O procedimento serve para aumentar o pênis.