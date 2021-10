Saiba o como é a ‘fisioterapia peniana’ que o sertanejo Tiago pratica em ‘A Fazenda’

O cantor Tiago Piquilo, da dupla com Hugo, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após revelar que pratica “fisioterapia peniana” todos os dias em 'A Fazenda'. O sertanejo realizou um procedimento chamado “faloplastia”, para aumentar o pênis, antes de entrar no reality. As informações são do Portal IG.

Na última quinta-feira (21), Tiago deixou Erasmo Viana chocado ao contar que faz o exercício íntimo no banheiro do reality. “Fisioterapia? O quê?”, questionou Erasmo. “Eu faço todo dia uma fisioterapia, né? Todo dia por causa da cirurgia que fiz. Faço todo dia no banheiro”, explicou o cantor.

Em uma entrevista, Claudio Eduardo Souza, cirurgião responsável pela cirurgia de Tiago, contou como é realizada a fisioterapia que foi muito comentada na Web. “Essas manobras são, basicamente, movimentos do pênis. Movimentos de tração e rotação, em torno de dez minutos de duração, três vezes ao dia”, explicou o cirurgião plástico.

Ele ainda deu mais detalhes sobre o procedimento: “O processo dura cerca de 90 dias para que consigamos o melhor resultado esperado. São manobras que o próprio paciente executa. Não há necessidade de ter nenhum profissional que as realize. O paciente estará apto, após a orientação médica, a realizar essas manobras”, declarou.