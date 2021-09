VÍDEO: Após banho de sunga, fãs aprovam 'pênis novo' de sertanejo Tiago Piquilo

Um dos momentos mais esperados pelos internautas, que estavam curiosos para saber (ou ver) o resultado do procedimento feito pelo cantor Tiago Piquilo, finalmente aconteceu. O sertanejo, que fez uma faloplastia para aumentar o pênis, ficou entre os assuntos mais comentados após tomar um banho de sunga e exibir o novo “pacote”. As informações são do Metrópoles.

No Twitter, as cenas repercutiram bastante. “Volumoso está”, diz um usuário. “A cirurgia deu certo!”, disse outro internauta. Um terceiro também comemorou: “Cirurgia boa essa!”.

Quando as notícias sobre o procedimento vieram a público, Tiago disse que a decisão de fazer a cirurgia não estava ligada a questões sexuais: “Não fiz pensando nisso, e não fiz por namorada alguma, por alguém. Fiz isso por mim, pela minha curiosidade, pelo desejo que tive a partir do momento que vi que era possível uma coisa dessas”, explicou.

Segundo especialistas, depois do procedimento, o paciente pode obter um ganho estimado entre 2 e 5 centímetros no comprimento e em torno de 30% em relação ao diâmetro do órgão.