Tiago, da dupla com Hugo, fala sobre cirurgia de aumento de pênis

Tiago Silva, da dupla com Hugo, e namorado de Tânia Mara, contou que vai se submeter a uma cirurgia para aumento do pênis na próxima semana. O sertanejo já fez harmonização facial, implante capilar, rinoplastia, blefaroplastia e até lipoaspiração de abdômen. As informações são do site Hugo Gloss.

Aos 37 anos, Tiago se prepara para a cirurgia no órgão genital. "Desde sempre sou adepto de todas as possibilidades que a medicina e a estética nos oferece. O aumento peniano já era possível há bem mais tempo, mas somente pra quem tinha problemas reais. Agora, surgiu essa possibilidade de fazer isso esteticamente, e o médico é um cara que eu já conhecia. Eu fiquei curioso", disse.

"É só um detalhe para que eu me sinta melhor, para eu ter novas sensações e descobrir como é isso", justifica o artista. Tiago afirmou que a decisão foi para sua satisfação pessoal, “puramente estética”.

Tânia Mara, com quem está junto há cinco meses, não curtiu a decisão pela cirurgia peniana. "Ela me deu muita dor de cabeça. Quase que me fez desistir disso. Foi a única pessoa que quase me fez desistir, mas aí eu expliquei para ela tudo o que diz respeito às minhas particularidades, e da minha busca sempre pela melhora da qualidade de vida. Foi uma barra muito grande", revelou.



"Ela realmente foi totalmente contra, porém, no final das contas, ela entendeu que é uma individualidade muito grande. É uma coisa particular minha, que independe dos relacionamentos. Ela não fala muito disso comigo, não, mas tem sido simpática. Expliquei o conjunto da obra e, por enquanto, ela não largou de mim", completou o cantor.