Harmonização de pênis: homens insatisfeitos pagam R$ 10 mil para aumentar 5 cm; entenda

A harmonização facial já é bem conhecida, principalmente entre os famoso, para melhorar a aparência do rosto. No entanto, outro procedimento estético está ganhando fama entre os brasileiros. A harmonização de pênis promete deixar o órgão masculino mais bonito e, principalmente, maior.

A harmonização é diferente da cirurgia plástica, que era a única opção para o aumento peniano, pois consiste em utilizar preenchedores, bioestimuladores e até toxina botulínica, os mesmos produtos utilizados em procedimentos de harmonização facial.

O valor pode variar e requer uma avaliação antes das sessões. Em geral, os custos ficam em torno de R$ 5 mil a R$ 10 mil, mas podem chegar até a R$ 30 mil, resultando em até 5 centímetros adicionais.

Como é feito o tratamento?

Para realizar a harmonização peniana, geralmente utiliza-se ácido hialurônico específico para aplicação nessa região. As injeções são feitas no corpo do pênis, enquanto ele está flácido. É importante ressaltar que o tratamento não é feito em uma única sessão, e sim em várias, com intervalos de 15 dias no mínimo.

Além disso, para oferecer bons resultados, ele depende de diversos fatores, como a pele do paciente, a existência de flacidez, o tamanho inicial do pênis e o objetivo do paciente.

O ácido hialurônico utilizado tem uma durabilidade de aproximadamente dois anos, e o paciente pode fazer manutenções anuais para manter os resultados alcançados. Por isso, o procedimento é reversível.

Como é o resultado?

Muitos pacientes procuram a harmonização peniana para melhorar a autoestima. Os resultados são discutidos individualmente com cada paciente e podem incluir ganho em largura, volume, comprimento e até mesmo redução da flacidez da pele, dependendo da quantidade de produto utilizado e de outros tratamentos que podem ser associados.

No entanto, especialistas alertam que, embora tenha resultados significativos, é fundamental que os interessados tenham cautela em relação às expectativas. A média de tamanho do pênis brasileiro em ereção fica entre 12,5 cm e 14,5 cm, o que equivale ao comprimento de uma caneta esferográfica sem ponta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)