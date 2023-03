Estudo científico avalia a classificação 'tipos de pênis' de acordo com o tamanho

Um novo estudo científico foi apresentado, na última terça-feira, no Congresso da Associação Europeia de Urologista, em Milão, na Itália, e teve como objetivo avaliar a possibilidade de categorizar pessoas a partir do tamanho do pênis. A princípio, o estudo prevê duas classificações: os "growers" ou "showers" ("crescentes" e "evidentes", em tradução livre). Com informações de O Globo.

De acordo com a tradução literal, os "growers", ou "crescentes", seriam aqueles cujo o órgão não parece grande a princípio, mas, quando ereto, cresce uma quantidade impressionante. Já os "showers" ou "evidentes", seriam aqueles que não apresentam tanta diferença de tamanho entre os dois estados.

Profissionais de três hospitais e uma clínica em Madri realizaram exames em 225 homens em estados mais "flácidos" e eretos. Eles esperavam encontrar fatores que pudessem prever se as pessoas conseguem ser encaixadas em uma dessas categorias, o que poderia ser usado para ajudar a tomar decisões cirúrgicas.