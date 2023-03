'Parasitas carnívoros': Estudante fica cego após dormir com lente de contato

Mike Krumholz, um estudante universitário de 21 anos da Flórida, EUA, ficou cego depois de adormecer por 40 minutos com lentes de contato nos olhos. Ele foi diagnosticado com ceratite por Acanthamoeba, um raro parasita que se alimenta da córnea. O jovem já teve infecções oculares anteriores, mas nunca imaginou que a ceratite por Acanthamoeba afetaria sua visão permanentemente.

VEJA MAIS

Devido ao parasita, Mike precisou passar por sete profissionais médicos e demorou mais de um mês para receber o diagnóstico correto, o que foi prejudicial para a recuperação do olho. Ele também recebeu prescrição de antibióticos e esteroides, mas estes últimos aceleraram a taxa de propagação do parasita. Desde que recebeu o diagnóstico correto, ele passou por terapia fotodinâmica, com cirurgia de retalho conjuntival, que consiste em pegar o "branco" do olho e colocá-lo sobre a pupila para dar uma chance de combater o parasita. No entanto, o universitário atualmente não tem visão no olho direito, exceto por “piscando em preto e cinza”, ao qual ele comparou com a estática de uma TV.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, apenas 1 em 33 casos a cada milhão de usuários de lentes de contato em "países desenvolvidos" é diagnosticado com a rara ceratite por Acanthamoeba. A infecção grave pode ser confundida com algo mais comum, como no caso de Mike.

Mike agora conscientiza as pessoas sobre os perigos de dormir com lentes de contato ou até mesmo de tomar banho com elas em sua conta do TikTok, na qual acumula mais de 20 mil seguidores e milhões de visualizações. Ele também está arrecadando dinheiro para ajudar a sustentá-lo enquanto luta contra o parasita debilitante, tendo arrecadado até agora 3.850 dólares (cerca de R$ 20 mil). A meta do jovem é de 10 mil dólares (R$ 52,2 mil).