Ex-BBB Wagner Santiago é acusado de vazar vídeo do ‘beijo grego’ e rebate: ‘Nada a lucrar’

O conteúdo adulto do ex-BBB Wagner Santiago recebendo um “beijo grego” de uma mulher continua gerando polêmica nas redes sociais. Agora, ele tem sido acusado de vazar, na última segunda-feira (9), o vídeo íntimo da plataforma OnlyFans na web, para se autopromover. As informações são da Revista Quem.

Em entrevista a emissora paulista Gazeta, na tarde desta terça-feira (10), Wagner negou qualquer envolvimento com a divulgação do conteúdo. "Não fui eu que vazei. Não tenho nada a lucrar com o vazamento. Se fosse para vazar, teria vazado algum gatilho, não tudo tão explícito", afirmou.

Mesmo com a repercussão negativa do vídeo, o influencer afirma que pretende tratar o caso de forma natural, principalmente na prática entre homens e mulheres. "Procuro tratar o assunto de maneira mais educativa do que como tabu. Nas redes sociais, as pessoas falam algumas besteiras se valendo do anonimato", finalizou.