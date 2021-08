Sentir prazer em praticar o 'beijo grego' pode definir sexualidade? Veja o que especialistas dizem

O vazamento do vídeo íntimo do ex-BBB Wagner Santiago, em que ele aparece recebendo sexo oral na região do ânus, também conhecido como “beijo grego”, de uma companheira, levantou uma série de tabus e esquentinamentos nas redes sociais, nos últimos dias. Até a heterosexualidade do influenciador começou a ser questionada pelos internautas.

Mas, afinal, receber um beijo grego pode definir a sexualidade de alguém? A resposta é “não”. Segundo as informações do portal UOL, sob a assinatura do Dr. Jairo Bouer, nenhum comportamento ou gosto específico na hora “H” pode ser parâmetro para orientação sexual, muito menos colocar alguém dentro de “caixinhas”.

Ainda segundo o médico, uma pessoa do sexo masculino, por exemplo pode já ter se relacionado com outra pessoa do mesmo gênero. Contudo, isso não irá servir para classificá-lo como homessexual ou bissexual. Há casos e casos a serem analisados.

No final das contas, o importante é como a pessoa se sente em relação a si mesmo. Em um relacionamento a dois, deve sempre reinar a confiança, o respeito e o diálogo para que ambos sintam-se confortáveis na prática sexual.