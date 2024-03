Ex-BBB passa por novo procedimento de aumento peniano: ' Ficou tudo muito bonito de se ver'

O ex-BBB, Wagner Santiago, fará um novo procedimento de aumento peniano. O ex-sister já havia feito o procedimento há seis meses atrás, no entanto, a substância injetada foi “desgastada” e o membro encolheu.

“Após a primeira aplicação, o pênis ficou ainda mais bonito, as veias marcadas, as cores destacadas. Ficou tudo muito bonito de se ver e de usar”, explicou Wagner ao colunista do iG, Gabriel Perline.

Wagner fará a nova harmonização peniana na próxima segunda-feira (11), em Campinas, São Paulo.

O ex-BBB explicou que a harmonização costuma durar em média três meses. O motivo é que o preenchedor injetado no membro, assim como o botox, também é absorvido pelo organismo e faz com que o pênis encolha para seu formato original com o passar do tempo. No caso de Wagner será aplicado um novo preenchedor chamado de Overpants 2.0.

“Como os preenchedores têm um prazo de validade e de duração, e me satisfiz muito no primeiro procedimento, resolvi fazer novamente. E como o método do Dr. Vitor tem sido aprimorado, quero fazer parte desse novo momento”, disse o ex-BBB.