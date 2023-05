Overpants: aumento peniano vira moda entre famosos; entenda a técnica

O modelo fitness e influencer Kelvin Rodrigues, de 31 anos, aderiu ao método "overpants". A técnica promove o aumento peniano sem a necessidade de cirurgia. Desenvolvida pelo biomédico Vitor Mello, a técnica consiste em uma harmonização íntima masculina que, segundo o especialista, pode aumentar o órgão entre 1 e 2 cm de comprimento e de 3 a 5 cm de espessura. A técnica vem se popularizando entre homens que buscam aumentar a autoestima e a satisfação com a própria imagem.

Kelvin conta que passou pelo procedimento para ampliar a atenção em suas redes sociais e que o aumento peniano o deixou extremamente satisfeito. De acordo com Vitor Mello, o método promove um relaxamento da musculatura, evitando a contração do pênis, gerando um ganho em estado flácido. Além disso, ele afirma que o método vai além dos métodos de aumento peniano comuns, usando combinações exclusivas para aumentar o diâmetro do pênis, deixando-o mais grosso.

O tamanho médio do pênis ereto é de 13 centímetros, segundo especialistas, e o método "overpants" é uma alternativa para homens que desejam aumentar o tamanho do órgão sem precisar passar por cirurgias invasivas. A alta procura por procedimentos íntimos como esse se deve à satisfação com a própria imagem e autoestima, segundo estudos citados pelo biomédico Vitor Mello.