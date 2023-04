Caso raro: bebê nasce com dois pênis e sem ânus no Paquistão; saiba o que é difalia

Um recém-nascido surpreendeu médicos do Paquistão após nascer com dois pênis e sem ânus. A condição rara, chamada difalia, ocorre em um em cada seis milhões de nascimentos. O caso foi registrado por médicos de Islamabad, capital do país do Oriente Médio.

Segundo os cirurgiões, o recém-nascido consegue urinar por ambos os orifícios. Os cirurgiões mantiveram ambos os pênis, mas desviaram uma extremidade de seu cólon - parte integrante do intestino grosso - para o lado esquerdo do seu abdômen, com o objetivo de permitir que o bebê defecasse.

O que é a difalia?

Não existem fatores de risco conhecidos para casos de difalia. Acredita-se que a condição rara ocorra por acaso. Ela pode ocorrer de duas maneiras: difalia completa, quando os dois pênis se desenvolvem completamente, ou difalia parcial, quando um dos membros é menor ou deformado comparado ao outro.

