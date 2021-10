Homem passa por aumento peniano e órgão fica entalado em tubo PVC

Um homem de 20 anos passou sufoco ao ficar com o pênis preso em um cano de PVC dentro de casa, na Tailândia, na última quarta-feira (13). O motivo? A vítima teria colocado o órgão sexual dentro do objeto para testar o resultado de uma cirurgia de aumento peniano. As informações são do Metrópoles.

Após realizar o procedimento estético e ir para a casa, o tailandês, que não teve a identidade divulgada, teria testado o resultado da cirurgia e acabou com o pênis preso em um cano, pois o órgão inchou dentro do objeto.

Sem saída, o rapaz teve que chamar uma equipe de paramédicos e foi encaminhado para o pronto-socorro. Utilizando um alicate, gel lubrificante e um cortador circular, os médicos conseguiram remover o pênis do tubo.