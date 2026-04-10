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Milena vence Prova do Anjo no BBB 26 e garante imunidade

Todos os confinados disputaram a prova, com exceção do próprio Líder

O Liberal
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Milena venceu a Prova do Anjo (Reprodução / Globo)

A recreadora infantil Milena venceu a 13ª Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 nesta sexta-feira (10). Com a vitória, ela garantiu imunidade, a oportunidade de ter contato com a família e o poder de indicar um participante ao Castigo do Monstro, assegurando sua permanência por mais uma semana no jogo.

Milena assegurou a vitória ao registrar o menor tempo no desafio de equilibrar a bola em pratinhos. Seu desempenho garantiu o posto de Anjo da semana no reality show, conforme anunciado por Tadeu Schmidt.

Como foi a Prova do Anjo

Antes do início da dinâmica, o apresentador Tadeu Schmidt instruiu o Líder Juliano Floss a buscar uma urna na despensa. Os participantes então sortearam números para definir a ordem de participação na prova.

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Ainda hoje, no programa ao vivo, os brothers e sisters passarão por mais uma formação de Paredão.

Todos os confinados disputaram a prova, com exceção do próprio Líder. Veja a ordem de entrada dos participantes na competição:

  • Leandro Boneco
  • Ana Paula Renault
  • Gabriela
  • Milena
  • Marciele
  • Jordana

Após o sorteio, os competidores vestiram coletes numerados e se dirigiram ao gramado da casa. "Já adianto que essa prova vai mexer com as emoções de vocês", declarou Tadeu Schmidt antes de iniciar a disputa.

Jordana é escolhida para o Castigo do Monstro

Após conquistar a Prova do Anjo, Milena escolheu Jordana para cumprir o temido Castigo do Monstro. A justificativa da recreadora infantil para a escolha foi diretamente relacionada à eliminação de Samira, que havia sido indicada ao 14º Paredão por Jordana.

Em sua declaração, Milena foi enfática: "Não é surpresa de ninguém, né, Jordana. Eu fiquei muito magoada do seu puxa ter tirado a Samira. Sinto muito, é o jogo", explicou a Anjo da semana.

Ao ler as instruções do Castigo do Monstro, Milena detalhou como será a dinâmica da punição para Jordana nesta semana: "O Castigo do Monstro desta semana vai ser muito bem controlado. Quando tocar a música, o Monstro vai receber um cartão. Nele terá a ordem das placas de trânsito que deverão ser colocadas nos cones espalhados pela casa. A ordem indicada precisa ser respeitada fielmente", informou.

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