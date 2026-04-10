No BBB 26, vencedor da prova do anjo terá contato físico com pessoa querida

O vencedor da Prova do Anjo que ocorre nesta sexta-feira, 10, ganhará um presente especial após 90 dias de BBB 26. O novo Anjo poderá ter contato físico com uma pessoa querida. O ganhador também recebe a autoimunidade. A prova ocorre à tarde, no mesmo dia da formação do próximo Paredão.

Nesta quinta-feira, 9, Juliano Floss foi o grande vencedor da Prova do Líder. Já Milena apertou o "botão misterioso" do programa e vai poder indicar uma pessoa para dar um contragolpe na berlinda. A eliminação ocorre no domingo, dia 12.