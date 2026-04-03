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Prova do Anjo e formação de Paredão: o que acontece nesta sexta no BBB 26

Ainda hoje, no programa ao vivo, os brothers e sisters passarão por mais uma formação de Paredão.

Estadão Conteúdo
fonte

Em modo turbo, mais uma pessoa deixará a casa mais vigiada do Brasil no próximo domingo (5) (Reprodução)

O BBB 26 segue em "modo turbo" e terá dois momentos importantes nesta sexta-feira, 3. Primeiro, à tarde, os brothers disputam a Prova do Anjo. À noite, haverá formação de Paredão.

Quem ganhar a Prova do Anjo nesta sexta garante mais alguns dias na casa, já que o Anjo vai ser autoimune. A prova será realizada no período da tarde.

Formação do Paredão

À noite, durante o programa ao vivo, a líder Samira manda um brother para o Paredão e a casa vai para o confessionário votar. Os dois mais votados vão para o Paredão junto com a pessoa indicada pela líder.

Festa de sábado A festa deste sábado, dia 4, no BBB, será comandada por Iza.

Quando será a eliminação?

Os brothers passam o sábado tranquilos, sem nenhuma dinâmica programada, curtem a festa e encaram a eliminação no domingo (5) à noite.

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