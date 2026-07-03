Influencer paraense se infiltra em “remada viking” de noruegueses e grita: ‘Vai, Brasil!’

A influencer paraense Samara Castro protagonizou um momento divertido na noite desta sexta-feira (3), na Times Square, em Nova York. Em meio à celebração de torcedores da Noruega, ela se infiltrou no grupo e, durante a famosa “remada viking”, exclamou um sonoro “Vai, Brasil!”.

A “remada viking” se tornou um destaque durante a Copa do Mundo, marcando as celebrações dos torcedores noruegueses. Nela, os participantes se sentam e realizam movimentos sincronizados, simulando uma grande remada.

Foi no auge dessa animação que a influencer paraense decidiu manifestar seu apoio à seleção brasileira, deixando sua marca em um dos pontos mais famosos do mundo.

Duelo decisivo pela Copa do Mundo

A ação bem-humorada da influencer ocorre às vésperas do duelo crucial entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira entrará em campo neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey. A partida definirá uma vaga nas quartas de final do torneio.

Onde assistir ao jogo entre Brasil x Noruega?

Brasil e Noruega se enfrentam nesta domingo (04), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge TV (Globoplay) e CazéTV.