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Mari Fernandez não descarta feat com Viviane Batidão; saiba mais

Cantora revela que as duas já conversam sobre a parceria e elogia o profissionalismo da artista paraense

Ana Laura Carvalho
fonte

Mari Fernandez não descarta feat com Viviane Batidão. (Reprodução/instagram)

Mari Fernandez afirmou que a possibilidade de gravar uma música com a cantora paraense Viviane Batidão continua nos planos das duas artistas. Em entrevista, a cantora revelou que elas já conversam sobre a parceria há algum tempo e que o lançamento deve acontecer quando encontrarem uma canção que faça sentido para ambas.

“Eu já tinha conversado com a Viviane faz um tempo sobre gravar uma música juntas. Eu sempre falei para ela, e ela sempre concordou, que quando a gente encontrar uma música que combina com as duas, a gente vai lançar essa música”, afirmou.

Mari contou que aceitou a ideia da parceria desde o início e ressaltou que já admirava o trabalho da artista paraense antes mesmo de dividirem o palco no Parárraiá, em Belém. “Eu já tinha um respeito muito grande pelo trabalho da Viviane Batidão e, desde que ela comentou comigo de gravar uma música, eu de cara já topei”, disse.

A cantora também fez questão de destacar o profissionalismo de Viviane durante a apresentação realizada no festival. Segundo ela, a paraense foi responsável por organizar todo o momento em que as duas homenagearam o Rock Doido, ritmo tradicional do Pará.

“Quando eu falei com ela que queria uma cantora que representasse o Pará para fazer uma homenagem com o Rock Doido, ela topou. Mas ela foi além de só participar. Quem preparou todo o medley do Rock Doido que a gente apresentou foi ela”, destacou.

Mari revelou ainda que Viviane cuidou dos detalhes da apresentação, desde a escolha do repertório até os conteúdos exibidos nos telões. “Ela falou: 'Eu vou montar porque já sei como a galera gosta'. Ela preparou os conteúdos para passar no LED, colocou a equipe dela para fazer tudo. Ela me deixou despreocupada, cuidou de tudo”, comentou Fernandez.

A dedicação da cantora paraense impressionou Mari, que afirmou ter ficado grata pela forma como Viviane conduziu a participação. “Eu falei para ela: 'Viviane, agora eu te devo qualquer favor. Qualquer coisa que você precisar e que estiver ao meu alcance, eu vou fazer'. Foi um profissionalismo muito grande da parte dela”, pontuou a cantora paraense.

Apesar de ainda não haver uma música definida, Mari demonstrou confiança de que a parceria será concretizada. “Com certeza, na hora certa, eu espero muito que essa parceria com a Viviane Batidão venha. Vai ser mais uma parceria com uma cantora que representa a cultura do Pará e o povo paraense. Tenho certeza de que, quando a gente escolher a música, vai ser uma música muito boa”, garantiu.

Durante a entrevista, Mari Fernandez também fez um balanço da temporada de São João, período em que realizou mais de 40 shows em 11 estados. No Pará, ela participou do Parárraiá, em Belém, e da 40ª Festa do Mingau, na cidade de Nova Timboteua.

A cantora agradeceu a recepção do público paraense e contou que a experiência vivida no estado marcou a turnê deste ano. “Já é especial cantar no Pará. A galera sempre me recebe com muito carinho. No São João eu senti que a galera me recebeu de uma forma muito especial. Vivi momentos especiais aqui, cantei com a Viviane Batidão, conheci o Rock Doido e agora o Rock Doido está fazendo parte do meu show. São momentos que vão ficar marcados no meu coração”, concluiu.

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