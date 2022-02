Ator britânico Louis Partridge é visto em bar de Alter do Chão, em Santarém

O ator britânico Louis Partridge, que fez sucesso após interpretar Lorde Tewkesbury em Enola Homes, foi visto em Alter do Chão, um dos distritos administrativos do município de Santarém. Uma fã registrou várias fotos com o ator, que foi flagrado tomando cerveja em um bar simples da região.

Nos stories, ele aparece simpático e atencioso com os fãs brasileiros.