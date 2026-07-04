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Evento 'A Rua é Delas' fortalece a torcida paraense pelo Brasil na Copa

Projeto Donas da Rua e associações de ambulantes levam para a Praça Waldemar Henrique, a partir das 14h30 deste domingo (5), atrações culturais e gastronômicas para quem vai torcer pelo Brasil diante da Noruega

Eduardo Rocha
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Torcida paraense tem programação cultural e espaço em Belém para conferir o jogo da Seleção Brasileira neste domingo (5) (Foto: Regina Nascimento)

Que tal entrar de vez no clima do jogo decisivo do Brasil contra a Noruega neste domingo (5), pela Copa do Mundo 2026, assistindo a shows e degustando iguarias e bebidas diversas, a partir das 14h30? Esse é o convite do projeto Donas da Rua e associações de ambulantes aos torcedores paraenses por meio do evento “A Rua é Delas” em Belém. A proposta é que as pessoas compareçam em massa à Praça Waldemar Henrique, no centro da cidade, para se confraternizar ao longo da tarde e até a noite deste domingo. 

Selma Sousa, coordenadora do Donas da Rua, projeto com três meses de funcionamento, explica que a proposta é realizar uma edição dessa ação cultural a cada mês. A primeira ocorreu na Praça do Carmo, em 17 de maio, e teve como atração principal o grupo Nosso Tom. A segunda edição se deu em 19 de junho, na rua Coronel Fontoura, perto do Palácio Antônio Lemos, e a terceira será realizada neste domingo, na Praça Waldemar Henrique.

“Esta terceira edição do Donas da Rua vai ser realizada em parceria com as associações de ambulantes: a Ver-o-Rio, a Astacon, de tacacazeiras, e a AVOB. A programação vai ser das 14h30 até as 21 horas. Vamos ter um telão para assistir ao jogo do Brasil, e vai ter shows de artistas paraenses e performance de DJs. Vamos ter show antes e após o jogo”, detalha Selma.

Ela explica que o objetivo do projeto é viabilizar oportunidades de trabalho para ambulantes que atuam em Belém. “O propósito é a obtenção de renda para os ambulantes”, reitera Selma Sousa, que atua no mercado informal há 22 anos. “Eu sustento a família, pago a faculdade do meu filho com a venda”, destaca. 

Atrações

image Cantora Marta Mariana tem repertório para não deixar ninguém parado no 'A Rua é Delas' (Foto: Agência greenreverse) image Cantora Marta Mariana tem repertório para não deixar ninguém parado no 'A Rua é Delas' (Foto: Agência greenreverse)

O line up do Donas da Rua deste domingo (5), com “A Rua é Delas”, tem música para todos os gostos. A partir das 14h30, a festa começará com a performance do DJ Rony. Em seguida, por volta das 16h, será a vez do agito com Sandrinha Eletrizante & Layse e Os Sinceros.

Às 17h, será hora da torcida paraense conferir a partida entre a Seleção Brasileira e a Noruega, pela Copa do Mundo 2026. No intervalo desse jogo, por volta das 17h45, o show vai ficar por conta do artista Rhuanzinho. 

Já as 18h, os torcedores irão assistir ao segundo tempo de Brasil x Noruega. No pós-jogo, vai ter o momento “Rhuanzinho convida”, com as atrações Marta Mariana, a partir das 19h, e Rafaela Travassos, das 20h em diante.

“Vai ser a minha primeira vez no Donas da Rua, e eu sou muito grata pelo convite das meninas, porque o projeto é lindo, em que as mulheres ocupam espaços com seu talento, com a sua presença. Em particular, as mulheres do samba, como eu, com 15 anos de música, e, de modo especial, as trabalhadoras e trabalhadores ambulantes. Será um evento para celebrar a cultura popular e a gente torcer pelo Brasil”, destaca a cantora Marta Mariana. 


 

 

 

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