Mítico, do Podpah, comenta vazamento de vídeo íntimo e afirma que irá tomar medidas judiciais

O paraense Mítico, do Podpah, curtiu suas férias no Pará e aproveitou as delícia locais, porém agora precisa lidar com as polêmicas da internet. Começou a circular na web um vídeo íntimo atribuido ao influenciador.

Nas imagens, o homem estaria completamente nu ao tomar banho e ele mostra o seu órgão sexual para a câmera. A semelhança das tatuagens que aparecem no vídeo são parecidas com a de Mítico, como apontaram os internautas, inclusive, eles disseram que os desenhos seriam antigos, mostrando que a gravação também não é nova.

De acordo também com internautas, Mítico teria enviado o nude para uma ficante, que acabou expondo o vídeo na web, segundo comentários no X (antigo Twitter e rede que ficou bloqueada no Brasil no ano passado).

Veja os comentários de internautas:

RESPOSTA

O apresentador Thiago Marques (Mítico) afirmou repudiar a publicação e compartilhamento nas redes sociais, sem o seu conhecimento e consentimento, de um vídeo íntimo gravado há mais de cinco anos. A equipe jurídica de Thiago está tomando as medidas judiciais necessárias para a remoção do conteúdo das plataformas e identificação dos responsáveis, para responderem, inclusive, criminalmente.

É preciso lembrar que, conforme o artigo 218-C do Código Penal, a divulgação e compartilhamento de fotos ou vídeos de nudez na internet é crime punido com pena de reclusão.