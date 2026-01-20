Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Erika Januza retorna à Viradouro no Carnaval 2026

Atriz aceita convite especial da escola de samba após se despedir do posto de rainha de bateria para 2025

O Liberal

A atriz Erika Januza, 40 anos, anunciou seu retorno ao Carnaval da Viradouro nesta terça-feira (20/1). A artista aceitou um convite especial para homenagear Mestre Ciça, diretor de bateria da escola, mesmo após ter se despedido do posto de rainha de bateria para o ano de 2025.

Erika Januza celebra retorno e paixão pelo Carnaval

Em um vídeo divulgado pela artista, Erika Januza expressou sua paixão pela folia. "Quem ama o Carnaval não consegue ficar longe. E comigo não seria diferente. Voltei! Calma, já vou contar para onde eu vou", afirmou a atriz, que aparece produzida com roupas carnavalescas na gravação.

Convite da Viradouro emocionou a atriz

Em entrevista ao portal Hugo Gloss, Erika Januza detalhou a emoção ao receber o convite da escola. "Eu recebi esse convite da escola e meu coração acelerou na mesma hora. Não tinha como dizer não. Eu amo e respeito muito o nosso Carnaval! E essa homenagem ao Ciça com certeza será muito potente. Ele faz parte da minha história, e sou muito feliz por também fazer parte de um pedacinho da sua grande trajetória", revelou a artista.

Mestre Ciça é o homenageado da Viradouro neste ano

A participação de Erika Januza visa prestigiar Mestre Ciça, que comanda a bateria da Viradouro. A escola decidiu prestar uma homenagem ao diretor neste Carnaval, e a atriz aceitou prontamente o convite para integrar este momento especial na trajetória do amigo.

Cultura
