Prova do Líder no BBB 26: Leandro Boneco é o último líder da edição

Leandro Boneco venceu a Prova do Líder do BBB 26 nesta terça-feira, 14. O participante garantiu a última liderança da edição, que terá seu desfecho em 21 de maio. A vitória de Boneco ocorreu após uma dinâmica que exigiu sorte e habilidade dos confinados.

A prova consistiu em duas etapas principais. Primeiro, os brothers deveriam localizar as letras corretas para formar uma frase específica. Em seguida, os participantes precisavam completar um percurso com obstáculos dentro de um tempo limite estabelecido.

A realização da Prova do Líder foi precedida pela eliminação de Gabi do reality show. Com a saída da participante, o programa definiu o Top 5. A grande final do Big Brother Brasil 26 está agendada para 21 de maio.

Confira os participantes do VIP de Leandro Boneco

Jordana

Juliano