Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Ana Paula teve o pior desempenho em prova e está na berlinda do programa
Os brothers do BBB 26 disputaram a primeira fase da Prova do Finalista nesta quinta-feira, 16. Ana Paula Renault registrou o pior tempo e, por isso, enfrenta o último Paredão da edição.
Leandro Boneco, Milena e Juliano garantiram os melhores resultados e avançaram para a segunda fase da prova. Eles disputam um quizz, que será realizado nesta sexta-feira, 17, após um treinamento específico.
Na primeira fase da dinâmica, os participantes precisaram percorrer um percurso específico utilizando chaves de carro. Os três com os melhores tempos se classificaram para a próxima etapa da Prova do Finalista.
Confira os tempos da 1ª fase da Prova do Finalista
- Ana Paula Renault: 01:50.614
- Leandro Boneco: 00:26.941. O brother tomou punição após errar o botão do início da prova e teve 10 segundos de acréscimo.
- Milena: 01:18.279
- Juliano: 00:57.279
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