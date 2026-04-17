Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

Os brothers do BBB 26 disputaram a primeira fase da Prova do Finalista nesta quinta-feira, 16. Ana Paula Renault registrou o pior tempo e, por isso, enfrenta o último Paredão da edição.

Leandro Boneco, Milena e Juliano garantiram os melhores resultados e avançaram para a segunda fase da prova. Eles disputam um quizz, que será realizado nesta sexta-feira, 17, após um treinamento específico.

Na primeira fase da dinâmica, os participantes precisaram percorrer um percurso específico utilizando chaves de carro. Os três com os melhores tempos se classificaram para a próxima etapa da Prova do Finalista.

Confira os tempos da 1ª fase da Prova do Finalista

Ana Paula Renault : 01:50.614

: 01:50.614 Leandro Boneco : 00:26.941. O brother tomou punição após errar o botão do início da prova e teve 10 segundos de acréscimo.

: 00:26.941. O brother tomou punição após errar o botão do início da prova e teve 10 segundos de acréscimo. Milena : 01:18.279

: 01:18.279 Juliano: 00:57.279