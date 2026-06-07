Arrastão do Pavulagem: Ensaio do Batalhão da Estrela reúne brincantes na orla do Porto Futuro II

A manhã deste domingo (7) foi marcada por expectativa, música e dança durante o último ensaio dominical do Batalhão da Estrela antes do primeiro Arrastão do Pavulagem 2026, marcado para o próximo dia 14. Com cerca de 1.100 brincantes inscritos neste ano, a preparação precisou ser realizada em um percurso ampliado.

Tradicionalmente concentrados na Boulevard da Gastronomia, os participantes se reuniram desta vez na Escadinha do Cais do Porto, com concentração iniciada por volta das 9h. De lá, o ensaio seguiu em cortejo pela orla do Complexo Porto Futuro II, reunindo integrantes de diferentes idades e trajetórias.

O Batalhão é formado por brincantes que atuam em diversas expressões da cultura popular amazônica, como pernas de pau, dança, percussão, banjo e outras manifestações que compõem os Arrastões do Pavulagem.

Ensaio do batalhão da Estrela Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Durante a manhã, os participantes realizaram atividades voltadas ao alinhamento das apresentações que estarão presentes nos cortejos pelas ruas de Belém.

Com o tema “Bandeira de Guarnição”, os Arrastões do Pavulagem 2026 têm criação e produção do Instituto Arraial do Pavulagem. A programação dos cortejos terá início no próximo domingo (14) e seguirá nos dias 21 e 28 de junho e 5 de julho. Antes disso, ao longo da semana, outros ensaios ainda serão realizados.