Parárraiá reúne multidão no Mangueirão no primeiro fim de semana de São João, em Belém

O Parárraiá 2026 encerrou seu primeiro fim de semana de festa no estacionamento do estádio Mangueirão, em Belém. Apenas na sexta-feira (5), mais de 300 mil pessoas compareceram, conforme o Governo do Pará. A programação continua no próximo fim de semana com novas atrações.

Promovido com apoio do governo estadual, o festival junino combina apresentações musicais, quadrilhas, comidas típicas e uma ampla estrutura de segurança e atendimento à saúde para o público.

A governadora do Pará, Hana Ghassan, participou da noite de abertura. Ela ressaltou o impacto econômico e cultural do evento, afirmando que o governo apoia a iniciativa que fortalece a economia e aproxima a população de grandes atrações.

Programação do primeiro fim de semana

A sexta-feira (5) marcou a abertura do Parárraiá 2026, com shows de Henrique & Juliano, Mari Fernandez, Lipe Lucena e Gigio Boy.

parárraiá 2026 - HeJ Noite de sexta-feira, 5, no Parárraiá 2026 (Foto: Igor Mota | O Liberal) Noite de sexta-feira, 5, no Parárraiá 2026 (Foto: Igor Mota | O Liberal) Noite de sexta-feira, 5, no Parárraiá 2026 (Foto: Igor Mota | O Liberal) Noite de sexta-feira, 5, no Parárraiá 2026 (Foto: Igor Mota | O Liberal) Noite de sexta-feira, 5, no Parárraiá 2026 (Foto: Igor Mota | O Liberal) Noite de sexta-feira, 5, no Parárraiá 2026 (Foto: Igor Mota | O Liberal)

No sábado (6), o palco recebeu Xand Avião, Zé Vaqueiro, Léo Foguete, Nirah e Carabao. As primeiras noites, sem chuva, atraíram multidões ao estacionamento do Mangueirão, que contou com decoração temática e apresentações culturais.

Parárraiá 2026 segundo dia Zé Vaqueiro e Léo Foguete comandaram o palco do segundo dia (Fotos: Carmem Helena | O Liberal) Zé Vaqueiro e Léo Foguete comandaram o palco do segundo dia (Fotos: Carmem Helena | O Liberal) Zé Vaqueiro e Léo Foguete comandaram o palco do segundo dia (Fotos: Carmem Helena | O Liberal) Zé Vaqueiro e Léo Foguete comandaram o palco do segundo dia (Fotos: Carmem Helena | O Liberal)

Segurança e saúde reforçadas

Para garantir a tranquilidade dos participantes, o Governo do Pará mobilizou mais de 700 agentes de segurança. Eles atuaram de forma integrada no entorno e dentro da área do festival, com monitoramento em pontos estratégicos. Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) disponibilizou uma ambulância de suporte avançado, equipada como UTI móvel. A equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais de apoio para atendimentos de urgência e emergência.

Festival continua com novas atrações

O Parárraiá 2026 segue no próximo fim de semana com a expectativa de grande público. Novas atrações nacionais estão confirmadas, incluindo o DJ Alok, mantendo o ritmo de shows e celebração em Belém.