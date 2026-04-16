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Patixa Teló sofre acidente e mobiliza bombeiros no Rio de Janeiro

Influenciadora foi atendida por bombeiros após suposto atropelamento divulgado por Rico Melquiades

Hannah Franco
fonte

Influenciadora Patixa sofre acidente e vai parar em ambulância no RJ (Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Patixa Teló causou preocupação nas redes sociais na noite desta quinta-feira (16), após ser apontada inicialmente como vítima de atropelamento na orla de Ipanema, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo influenciador Rico Melquiades, que compartilhou uma imagem da criadora de conteúdo sendo atendida em uma ambulância.

No entanto, minutos depois, o próprio Rico corrigiu a informação e esclareceu que Patixa não foi atropelada. Segundo ele, a infleunciadora paraense sofreu um acidente ao perder o equilíbrio enquanto andava de patinete elétrico, caindo e machucando a perna ao atingir o meio-fio.

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Após a queda, Patixa foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros ainda no local. Apesar do susto e da repercussão nas redes sociais, ela tranquilizou os seguidores ao afirmar: "Tô bem, tô legal".

Mais cedo, Patixa Teló havia publicado nas redes sociais registros de sua chegada ao Rio de Janeiro, onde participava de gravações de conteúdo ao lado de outros influenciadores.

Conhecida como “Rainha do Amazonas”, ela soma mais de 1 milhão de seguidores e ganhou projeção nacional após participação no reality show “Rancho do Maia”.

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