Patixa Teló aparece em vídeo publicado pela gravadora de Jay-Z; veja!

Um vídeo publicado pela Roc Nation, gravadora fundada pelo rapper Jay-Z chamou a atenção de alguns brasileiros para um detalhe cômico que aparece no celular da cantora Ayra Starr durante o clipe no Instagram. Nas imagens, algumas pessoas notaram que o meme de uma reação engraçada da paraense Patixa Teló é exibido entre os gifs do WhatsApp enquanto a artista está deslizando a tela do aparelho.

Nos comentários, muitas pessoas comentaram sobre a fama da influenciadora digital ter ganhado notoriedade mundial. "A Rainha do Amazonas aqui? Amooo patixa", disse um jovem. "A Patixa, a rainha do Amazonas", escreveu outro. "Olha a rainha!", confirmou uma terceira pessoa.

VEJA MAIS

A fama nacional de Patixa Teló

Natural do estado do Pará, a influenciadora digital Patixa Teló se mudou para Manaus (AM) em uma época e começou a trabalhar em frente a uma loja no centro para ajudar no sustento da família. Com sua personalidade forte e carismática, ela nunca se identificou como uma pessoa trans, como muitos alegam na internet, mas sim como uma pessoa portadora de Síndrome de Down.

Devido a sua alegria, autenticidade e jeito único de ser, Patixa foi convidada a participar do reality digital Rancho do Maia em 2024, criado pelo influenciador Carlinhos Maia. Desde então, a influencer ganhou visibilidade na mídia e passou a ser conhecida nacionalmente pelo programa que tem como finalidade gerar entretenimento e dar visibilidade a pequenos criadores de conteúdo na internet.

Hoje, com 1,9 milhões de seguidores no Instagram, Patixa Teló costuma compartilhar a sua rotina na academia, em passeios e junto com outros criadores de conteúdo no Instagram. Além disso, ela segue publicando vídeos espontâneos de encontro com os seus fãs pelo Brasil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editro web em Oliberal.com)