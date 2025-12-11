Capa Jornal Amazônia
Ficou parecida? Artista viraliza ao fazer bolo com o rosto de Patixa Teló; veja o vídeo!

O influenciador João Doce ficou conhecido na internet ao fazer esculturas em miniaturas e bolos realistas de personalidades famosas

Victoria Rodrigues
fonte

O recheio do bolo foi feito com brigadeiro de cacau e castanha tostada. (Foto: Reprodução/ Instagram | @joaodoce)

O artista João Doce viralizou nas mídias sociais nos últimos dias ao publicar um vídeo de passo a passo fazendo um bolo realista com o rosto e as expressões idênticas às de Patixa Teló. O recheio do bolo foi feito com brigadeiro de cacau e castanha tostada, e a estrutura doce chamou a atenção dos seguidores na internet.

Nos comentários, algumas pessoas elogiaram a criatividade do artista e outras ficaram abismadas com a sensação realista que o bolo passava no vídeo. “A rainha do Amazonas merece. Ficou incrível!”, comentou um influenciador. “Show de bola! Só faltou um áudio: não quero voltar pra poh4 de Manaus”, brincou outro. “Está muito realista, parece até decapitação”, disse outra se referindo ao corte no bolo.

Quem é João Doce?

O influenciador digital João Doce ficou conhecido nas mídias sociais após fazer sucesso com esculturas realistas em miniatura de personagens de desenhos animados e personalidades famosas do mundo. O jovem, que é natural de Florianópolis, já acumula mais de 3 milhões de seguidores nas plataformas digitais.

"Quando eu era criança, eu já fazia e saía pra vender na rua. Eu fazia várias peças e saía de casa em casa, vendendo. Eu levava tudo para a casa da minha avó, que fica em São José, e saía no centro vendendo pecinhas de biscuit. Fazia ponteira de lápis, chaveiro, potinho", contou o artista em entrevista ao portal G1 em 2022.

As esculturas mais recentes de João Doce são de personalidades muito conhecidas, como por exemplo: os personagens da série “Stranger Things”;  a personagem Wandinha; o cantor João Gomes; a cantora Marina Sena; o Papa Francisco; além de protagonistas de jogos e desenhos animados, como Mário.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

