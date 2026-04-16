Produções da Amazônia chegam à Colômbia antes da abertura do festival em Belém

A produção audiovisual da Amazônia será destaque internacional nesta sexta-feira (17) e sábado (18), durante o Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias (FICCI), na Colômbia. A ação integra a programação da 65ª edição do evento e apresenta um recorte de obras do Norte do Brasil, na Casa Bolívar.

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A iniciativa é promovida pelo 11º Festival Pan-Amazônico de Cinema, que antecipa parte de sua programação antes da realização oficial em Belém, entre os dias 28 de abril e 6 de maio.

Na capital paraense, o evento terá abertura no Theatro da Paz e contará com atividades gratuitas em espaços culturais.

Mostra reúne produções da Amazônia Legal

A participação no FICCI ocorre por meio da Mostra Amazônia FiDoc, voltada a produções da Amazônia Legal. A curadoria será apresentada pela diretora geral do festival, Zienhe Castro, que também participa do encontro “Panamazonia en Foco: Voces, Industria y Territorio”, como convidada do evento colombiano.

Segundo ela, o cinema tem papel importante na integração entre os países da região. “O cinema é um instrumento muito valioso de interlocução entre os países pan-amazônicos e acredito profundamente na sua capacidade de tradução da complexidade desse imenso território”, afirmou.

Ela também destacou o avanço recente do setor audiovisual na região. “Essa conjuntura se reflete no reconhecimento crescente do cinema amazônico, com produções recentes amplamente premiadas em festivais nacionais e internacionais”, disse.

Filmes selecionados para exibição em Cartagena

A mostra reúne quatro produções do Pará, Amazonas e Acre. Entre os destaques estão:

“O Homem do Central Hotel” , dirigido por Zienhe Castro, curta de ficção ambientado na década de 1950;

, dirigido por Zienhe Castro, curta de ficção ambientado na década de 1950; “O Barulho da Noite” , longa-metragem de Eva Pereira, que aborda conflitos familiares sob a perspectiva de uma criança;

, longa-metragem de Eva Pereira, que aborda conflitos familiares sob a perspectiva de uma criança; “Boiuna” , curta de Adriana de Faria, com narrativa ambientada no Pará e elementos simbólicos regionais;

, curta de Adriana de Faria, com narrativa ambientada no Pará e elementos simbólicos regionais; “Noites Alienígenas”, longa de Sérgio de Carvalho, que retrata a realidade de jovens na periferia de Rio Branco.

Programação em Belém terá mais de 90 filmes

Criado em 2009, o Festival Pan-Amazônico de Cinema tem como objetivo ampliar o acesso à produção audiovisual da região Norte e fortalecer a visibilidade de obras realizadas fora dos grandes centros.

A edição de 2026 contará com mais de 90 filmes, distribuídos em mostras, sessões educativas e atividades formativas. A programação será realizada em Belém e também em cidades ribeirinhas.

Período: 28 de abril a 6 de maio;

Abertura: Theatro da Paz;

Locais: Cine Líbero Luxardo, Casa das Artes, Sesc Ver-o-Peso, Casa Sesi e Aliança Francesa.

A realização é da Z Filmes e do Instituto Culta da Amazônia, com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet, Ministério da Cultura e Governo Federal, além do apoio de instituições públicas e culturais.