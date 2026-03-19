Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Amazônia FiDoc divulga filmes selecionados para 11ª edição

Festival de cinema amazônico acontecerá em Belém e cidades ribeirinhas entre 28 de abril e 6 de maio de 2026, com debates e atividades formativas

O Liberal

O 11º Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia FiDoc divulgou os filmes selecionados para as mostras competitivas da edição de 2026. O evento será realizado em Belém e cidades ribeirinhas da região entre os dias 28 de abril e 6 de maio, com foco no audiovisual produzido na Amazônia Legal brasileira e países pan-amazônicos.

A edição de 2026 do festival registrou mais de 1.200 filmes inscritos, abrangendo curtas e longas-metragens de ficção, documentário e animação. Essa marca solidifica o evento como uma vitrine crucial para a produção audiovisual do vasto território pan-amazônico.

O Amazônia FiDoc é patrocinado pela Petrobras, via Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais, Ministério da Cultura e Governo do Brasil. Conta ainda com o apoio cultural do Governo do Estado do Pará, Sesc-Pará, Fórum dos Festivais e Prefeitura de Belém. A Z Filmes e o Instituto Culta da Amazônia são responsáveis pela realização e produção do evento.

Os filmes selecionados competirão pelo Troféu Amazônia FiDoc e por R$ 30 mil em prêmios. Os valores serão distribuídos entre as categorias de melhor curta e melhor longa das mostras Pan-Amazônia e Amazônia Legal. Um júri oficial, composto por profissionais renomados do setor audiovisual, definirá os vencedores.

Trajetória e missão do Festival

Criado em 2009, o Amazônia FiDoc tem como missão ampliar a visibilidade das produções amazônicas. O objetivo é fortalecer as redes de realizadores e democratizar o acesso ao cinema feito fora dos grandes centros. Em sua história, o festival já atraiu quase 60 mil espectadores.

Mais de 700 filmes foram exibidos, com cerca de 150 convidados nacionais e internacionais. Além disso, dezenas de oficinas e atividades formativas gratuitas foram oferecidas ao público.

A cineasta e produtora Zienhe Castro, diretora do festival, ressalta a importância do evento. "O Amazônia FiDoc segue construindo um espaço fundamental para a circulação das narrativas amazônicas no cinema", afirma. Ela destaca que todos os países da Pan-Amazônia e os estados da Amazônia Legal inscreveram obras, consolidando o alcance e a capilaridade da 11ª edição.

"Seguimos pensando o cinema como território de interlocução entre os países pan-amazônicos", complementa Zienhe Castro. A diretora enfatiza a capacidade do cinema em traduzir a complexidade da região. "A floresta precisa ser ouvida, e o festival é um canal para que essa escuta aconteça com sensibilidade e verdade".

Mostra "As Amazonas do Cinema"

A 3ª Mostra Competitiva "As Amazonas do Cinema" também teve seus filmes selecionados anunciados. Esta mostra é dedicada a obras dirigidas por mulheres da Amazônia Legal e da Pan-Amazônia. As exibições ocorrerão de 1º a 3 de maio de 2026, no Cine Sesc Ver-o-Peso, em Belém.

Com o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino no audiovisual amazônico, a mostra exibe curtas e longas-metragens. As produções são dirigidas por mulheres cis e trans, ampliando a circulação dessas narrativas no circuito de festivais.

As obras selecionadas para esta mostra concorrem ao Troféu Amazonas do Cinema e a prêmios em dinheiro. Há também reconhecimento do júri popular e menções especiais.

A direção geral, produção executiva e curadoria da mostra "As Amazonas do Cinema" são da cineasta Zienhe Castro. Ela é a idealizadora do Amazônia FiDoc. A coordenação da curadoria fica por conta de Débora Mcdowell e Flávia Guerra, com Monique Sobral na curadoria conjunta.

A programação inclui ainda mesas de debate, oficinas e masterclasses. Estas atividades são voltadas a realizadoras, estudantes e profissionais do audiovisual da região.

Mostras competitivas Amazônia FiDoc 2026

Longas-metragens – Amazônia Legal

  • Xingu, nosso rio sagrado (PA) - Direção de Angela Gomes
  • A Mulher Sem Chão (PA) - Direção de Auritha Tabajara e Débora McDowell
  • Concerto de Quintal (RO) - Direção de Juraci Júnior
  • Terra Devastada (MA) - Direção de Frederico da Cruz Machado
  • Como Matar um Rio (RO) - Direção de Chicão Santos
  • Os Avós (AM) - Direção de Ana Ligia Pimentel

Longas-metragens – Pan-Amazônia

  • El Río de los Espíritus (Equador) - Direção de Sani Montahuano, Boloh Miranda, Nase Lino
  • Kueka, Memoria Ancestral (Venezuela) - Direção de María de los Ángeles Peña Fonseca
  • Cais (Brasil) - Direção de Safira Moreira
  • Glória & Liberdade (Brasil) - Direção de Letícia Simões
  • Amora (Brasil)- Direção de Ana Petta
  • Morichales (Colômbia) - Direção de Chris Gude
  • Nimuendajú (Brasil) - Direção de Tania Anaya
  • Honestino (Brasil) - Direção de Aurélio Michiles
  • Shiringa. Genocidio y Resistencia en la Amazonía (Peru) - Direção de Wilton Martinez
  • Érase una vez en los Andes (Peru) - Direção de Rómulo Sulca
  • Varado (Guiana Francesa) - Direção de Nicos Argillet e Stephane Correa
  • Mama (Equador) - Direção de Ana Cristina Benitez

Curtas-metragens – Amazônia Legal

  • Umassuma: Lascas de Memórias (PA) - Direção de Andrei Miralha e Guaracy Britto Junior
  • Entre as Nuvens (RR) - Direção de Alex Pizano
  • Cordel da Marujada (PA) - Direção de Gabriel Paixão
  • Mucura (RO) - Direção de Fabiano Tertuliano Barros
  • A Ascensão da Cigarra (RO) - Direção de Ana Clara Ribeiro
  • Visagens e Visões (PA) - Direção de Rod Rodrigues
  • Dia dos Pais (RO) - Direção de Bernardo Ale Abinader
  • Praça Amazonas (PA) - Direção de Ramiro Quaresma
  • Cata (MA) - Direção de Lucas Sá
  • Noke Koi: A Festa de Um Povo Verdadeiro (AC) - Direção de Sérgio de Carvalho e Alexandre Barros
  • Sukande Kasáká | Terra Doente (MT) - Direção de Kamikia Kisedje e Fred Rahal
  • Divino, sua alma, sua lente (MT) - Gilson Costa, Clea Torres, Divino Tserewahú

Curtas-metragens – Pan-Amazônia

  • Como Nasce Um Rio (Brasil) - Direção de Luma Flôres
  • Heridas de Asfalto (Ecuador) - Direção de Uber Gualinga
  • Sara (Peru) - Direção de Ariana Andrade Castro
  • Samba Infinito (Brasil) - Direção de Leonardo Martinelli
  • Você Lembra (Brasil) - Direção de Victória Morais
  • Não são águas passadas (Brasil) - Direção de Viviane Rodrigues e Brunno Constante
  • Boiuna (Brasil) - Direção de Adriana de Faria
  • Arame Farpado (Brasil) - Direção de Gustavo de Carvalho
  • Quilombo (Brasil) - Grileiros de Antinha de Baixo - Direção de Cristiano Silva e Manoel Neto
  • Agrotóxicos sem Fronteiras: Um Dilema Global (Bélgica, Brasil, França, Suiça) - Direção de João Amorim
  • Quanto Vale o Azul? (Brasil) - Direção de Ricardo Gomes

Filmes selecionados — Mostra "As Amazonas do Cinema"

Longas-metragens

  • Amazônia Urbana - Belém entre dois mundos (Brasil) - Direção de Aída Neto, Aline Paes
  • A Vida Secreta de Meus Três Homens (Brasil) - Direção de Letícia Simões
  • Quatro luas pantaneiras (Brasil) - Direção de Ana Carla Loureiro
  • Desejo de Viver (mutatis mutandis), Brasil - Direção de Giorgia Narciso
  • Mama (Equador) - Direção de Ana Cristina Benitez

Curtas-metragens

  • Replika (Brasil) - Direção de Piratá Waurá e Heloisa Passos
  • Rami Rami Kirani (Brasil) - Direção de Lira Mawapai HuniKui e Luciana Tira HuniKui
  • Todavía Baila (Brasil) - Direção de Laryssa Gaynett
  • Cabeça, ombro, joelho e pé (Brasil) - Direção de Van Van
  • Áudios de Casa (Brasil) – Direção de Bianca Rêgo
  • Ambivalência (Brasil) - Direção de Natacha Maria Oliveira
  • Quem quer? (Brasil) - Direção de Célia Maracajá
  • Beira (Brasil) - Direção de Marcela Bonfim
  • Da Janela (Brasil) - Direção de Lu Antunes
  • Maira Porongyta – o aviso do céu (Brasil) - Direção de Kujãesage Kaiabi
  • Tapando Buracos (Brasil) - Direção de Pally e Laura Fragoso
  • Madre (Brasil) - Direção de Talita Carvalho e Carol Matias
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Amazônia FiDoc 2026

Amazônia FiDoc

Festival de cinema amazônico

Festival de cinema

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DANÇA

Campeã brasileira de salsa, Patrícia Muniz ministra workshop exclusivo de dança em Belém 

A bailarina paulistana traz para a capital paraense sua experiência de 25 anos na arte do movimento com foco em técnicas de salsa e o charme da gafieira feminina

19.03.26 13h36

MÚSICA

Casa do Fauno recebe o duo A Fera para uma noite com grandes sucessos da sucessos da MPB

A apresentação explora as nuances do amor e da saudade em um formato voz e violão que busca aproximar o público da estética sonora e literária do duo

19.03.26 11h42

PARA TODA FAMÍLIA

Grupo Nosso Tom leva o projeto Pelas Ruas de Belém ao novo complexo do Porto Futuro II

O evento gratuito contará com a abertura do DJ Me Gusta e o projeto Balada Kids antes do show principal que celebra a trajetória do samba amazônico

19.03.26 10h53

Marvvila passa por cirurgia no ouvido após receber o diagnóstico de um tumor

Em uma bateria de exames realizados, foi identificado um tumor benigno que não apresenta maiores riscos à saúde da cantora

19.03.26 10h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

polêmica

Padre comenta atitude de Milena no BBB 26 e gera debate nas redes

Declaração de Patrick Fernandes sobre episódio no reality repercute e recebe resposta da equipe da sister

18.03.26 20h44

prova do líder

Quem é o novo Líder do BBB 26? Veja finalistas e horário

Milena, Alberto Cowboy e Jordana disputam a final da 10ª Prova do Líder nesta quinta-feira (19), durante o programa ao vivo

19.03.26 20h04

'AMANDO!'

Juju do Pix coloca silicone após retirar óleo mineral do rosto; veja o antes e depois

Influenciadora passou por cirurgia em São Paulo e colocou próteses de 550 ml em cada mama quatro meses após procedimento facial

18.03.26 21h11

FAMÍLIA

Ferrugem surpreende ao responder o que faria se uma das filhas fosse LGBT

O cantor é Ferrugem é pai de Júlia, de 15 anos, Sofia, de 7 anos, e Aurora, de 5 anos

19.03.26 10h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda