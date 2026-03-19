Amazônia FiDoc divulga filmes selecionados para 11ª edição

O 11º Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia FiDoc divulgou os filmes selecionados para as mostras competitivas da edição de 2026. O evento será realizado em Belém e cidades ribeirinhas da região entre os dias 28 de abril e 6 de maio, com foco no audiovisual produzido na Amazônia Legal brasileira e países pan-amazônicos.

A edição de 2026 do festival registrou mais de 1.200 filmes inscritos, abrangendo curtas e longas-metragens de ficção, documentário e animação. Essa marca solidifica o evento como uma vitrine crucial para a produção audiovisual do vasto território pan-amazônico.

O Amazônia FiDoc é patrocinado pela Petrobras, via Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais, Ministério da Cultura e Governo do Brasil. Conta ainda com o apoio cultural do Governo do Estado do Pará, Sesc-Pará, Fórum dos Festivais e Prefeitura de Belém. A Z Filmes e o Instituto Culta da Amazônia são responsáveis pela realização e produção do evento.

Os filmes selecionados competirão pelo Troféu Amazônia FiDoc e por R$ 30 mil em prêmios. Os valores serão distribuídos entre as categorias de melhor curta e melhor longa das mostras Pan-Amazônia e Amazônia Legal. Um júri oficial, composto por profissionais renomados do setor audiovisual, definirá os vencedores.

Trajetória e missão do Festival

Criado em 2009, o Amazônia FiDoc tem como missão ampliar a visibilidade das produções amazônicas. O objetivo é fortalecer as redes de realizadores e democratizar o acesso ao cinema feito fora dos grandes centros. Em sua história, o festival já atraiu quase 60 mil espectadores.

Mais de 700 filmes foram exibidos, com cerca de 150 convidados nacionais e internacionais. Além disso, dezenas de oficinas e atividades formativas gratuitas foram oferecidas ao público.

A cineasta e produtora Zienhe Castro, diretora do festival, ressalta a importância do evento. "O Amazônia FiDoc segue construindo um espaço fundamental para a circulação das narrativas amazônicas no cinema", afirma. Ela destaca que todos os países da Pan-Amazônia e os estados da Amazônia Legal inscreveram obras, consolidando o alcance e a capilaridade da 11ª edição.

"Seguimos pensando o cinema como território de interlocução entre os países pan-amazônicos", complementa Zienhe Castro. A diretora enfatiza a capacidade do cinema em traduzir a complexidade da região. "A floresta precisa ser ouvida, e o festival é um canal para que essa escuta aconteça com sensibilidade e verdade".

Mostra "As Amazonas do Cinema"

A 3ª Mostra Competitiva "As Amazonas do Cinema" também teve seus filmes selecionados anunciados. Esta mostra é dedicada a obras dirigidas por mulheres da Amazônia Legal e da Pan-Amazônia. As exibições ocorrerão de 1º a 3 de maio de 2026, no Cine Sesc Ver-o-Peso, em Belém.

Com o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino no audiovisual amazônico, a mostra exibe curtas e longas-metragens. As produções são dirigidas por mulheres cis e trans, ampliando a circulação dessas narrativas no circuito de festivais.

As obras selecionadas para esta mostra concorrem ao Troféu Amazonas do Cinema e a prêmios em dinheiro. Há também reconhecimento do júri popular e menções especiais.

A direção geral, produção executiva e curadoria da mostra "As Amazonas do Cinema" são da cineasta Zienhe Castro. Ela é a idealizadora do Amazônia FiDoc. A coordenação da curadoria fica por conta de Débora Mcdowell e Flávia Guerra, com Monique Sobral na curadoria conjunta.

A programação inclui ainda mesas de debate, oficinas e masterclasses. Estas atividades são voltadas a realizadoras, estudantes e profissionais do audiovisual da região.

Mostras competitivas Amazônia FiDoc 2026

Longas-metragens – Amazônia Legal

Xingu, nosso rio sagrado (PA) - Direção de Angela Gomes

A Mulher Sem Chão (PA) - Direção de Auritha Tabajara e Débora McDowell

Concerto de Quintal (RO) - Direção de Juraci Júnior

Terra Devastada (MA) - Direção de Frederico da Cruz Machado

Como Matar um Rio (RO) - Direção de Chicão Santos

Os Avós (AM) - Direção de Ana Ligia Pimentel

Longas-metragens – Pan-Amazônia

El Río de los Espíritus (Equador) - Direção de Sani Montahuano, Boloh Miranda, Nase Lino

Kueka, Memoria Ancestral (Venezuela) - Direção de María de los Ángeles Peña Fonseca

Cais (Brasil) - Direção de Safira Moreira

Glória & Liberdade (Brasil) - Direção de Letícia Simões

Amora (Brasil)- Direção de Ana Petta

Morichales (Colômbia) - Direção de Chris Gude

Nimuendajú (Brasil) - Direção de Tania Anaya

Honestino (Brasil) - Direção de Aurélio Michiles

Shiringa. Genocidio y Resistencia en la Amazonía (Peru) - Direção de Wilton Martinez

Érase una vez en los Andes (Peru) - Direção de Rómulo Sulca

Varado (Guiana Francesa) - Direção de Nicos Argillet e Stephane Correa

Mama (Equador) - Direção de Ana Cristina Benitez

Curtas-metragens – Amazônia Legal

Umassuma: Lascas de Memórias (PA) - Direção de Andrei Miralha e Guaracy Britto Junior

Entre as Nuvens (RR) - Direção de Alex Pizano

Cordel da Marujada (PA) - Direção de Gabriel Paixão

Mucura (RO) - Direção de Fabiano Tertuliano Barros

A Ascensão da Cigarra (RO) - Direção de Ana Clara Ribeiro

Visagens e Visões (PA) - Direção de Rod Rodrigues

Dia dos Pais (RO) - Direção de Bernardo Ale Abinader

Praça Amazonas (PA) - Direção de Ramiro Quaresma

Cata (MA) - Direção de Lucas Sá

Noke Koi: A Festa de Um Povo Verdadeiro (AC) - Direção de Sérgio de Carvalho e Alexandre Barros

Sukande Kasáká | Terra Doente (MT) - Direção de Kamikia Kisedje e Fred Rahal

Divino, sua alma, sua lente (MT) - Gilson Costa, Clea Torres, Divino Tserewahú

Curtas-metragens – Pan-Amazônia

Como Nasce Um Rio (Brasil) - Direção de Luma Flôres

Heridas de Asfalto (Ecuador) - Direção de Uber Gualinga

Sara (Peru) - Direção de Ariana Andrade Castro

Samba Infinito (Brasil) - Direção de Leonardo Martinelli

Você Lembra (Brasil) - Direção de Victória Morais

Não são águas passadas (Brasil) - Direção de Viviane Rodrigues e Brunno Constante

Boiuna (Brasil) - Direção de Adriana de Faria

Arame Farpado (Brasil) - Direção de Gustavo de Carvalho

Quilombo (Brasil) - Grileiros de Antinha de Baixo - Direção de Cristiano Silva e Manoel Neto

Agrotóxicos sem Fronteiras: Um Dilema Global (Bélgica, Brasil, França, Suiça) - Direção de João Amorim

Quanto Vale o Azul? (Brasil) - Direção de Ricardo Gomes

Filmes selecionados — Mostra "As Amazonas do Cinema"

Longas-metragens

Amazônia Urbana - Belém entre dois mundos (Brasil) - Direção de Aída Neto, Aline Paes

A Vida Secreta de Meus Três Homens (Brasil) - Direção de Letícia Simões

Quatro luas pantaneiras (Brasil) - Direção de Ana Carla Loureiro

Desejo de Viver (mutatis mutandis), Brasil - Direção de Giorgia Narciso

Mama (Equador) - Direção de Ana Cristina Benitez

Curtas-metragens

Replika (Brasil) - Direção de Piratá Waurá e Heloisa Passos

Rami Rami Kirani (Brasil) - Direção de Lira Mawapai HuniKui e Luciana Tira HuniKui

Todavía Baila (Brasil) - Direção de Laryssa Gaynett

Cabeça, ombro, joelho e pé (Brasil) - Direção de Van Van

Áudios de Casa (Brasil) – Direção de Bianca Rêgo

Ambivalência (Brasil) - Direção de Natacha Maria Oliveira

Quem quer? (Brasil) - Direção de Célia Maracajá

Beira (Brasil) - Direção de Marcela Bonfim

Da Janela (Brasil) - Direção de Lu Antunes

Maira Porongyta – o aviso do céu (Brasil) - Direção de Kujãesage Kaiabi

Tapando Buracos (Brasil) - Direção de Pally e Laura Fragoso

Madre (Brasil) - Direção de Talita Carvalho e Carol Matias