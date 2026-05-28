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Letras que Flutuam apresenta cultura dos abridores de barcos na 1ª Feira de Empreendedores Locais

O evento gratuito integra a Semana Mundial do Meio Ambiente e discute como o saber centenário dos abridores de letras

O Liberal
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Letras que Flutuam debate arte gráfica dos barcos amazônicos ()

O Instituto Letras que Flutuam participa, neste sábado (30), da programação da 1ª Feira de Empreendedores Locais de Belém, realizada no espaço da agência BB Doca, na capital paraense. O evento faz parte das ações voltadas à Semana Mundial do Meio Ambiente e tem como proposta debater a cultura ribeirinha da Amazônia sob a perspectiva da geração de renda, do fortalecimento do território e da manutenção dos conhecimentos tradicionais. O acesso do público ao local é gratuito.

A apresentação da instituição está marcada para as 12h e aborda a atividade dos abridores de letras, profissionais que realizam as pinturas e o desenvolvimento das tipografias presentes nos barcos da região. O momento serve também para expor as iniciativas que o projeto desenvolve com foco no apoio aos artistas das comunidades ribeirinhas e no fomento da economia criativa ligada às dinâmicas dos rios locais.

O instituto é o primeiro do Brasil dedicado exclusivamente à cultura dos abridores de letras, que foi formalizado em 2024 a partir de mais de duas décadas de pesquisas conduzidas pela pesquisadora Fernanda Martins. O Letras que Flutuam atua na preservação e fortalecimento desse saber centenário presente nos rios amazônicos e já identificou mais de 130 abridores de letras em municípios paraenses como Belém, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Barcarena, Soure, Salvaterra, Curralinho e Breves.

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Será em uma live do Instituto Letras Que Flutuam neste sábado (31), às 19h

Hidaías Freitas, morador do Rio Pracuba Grande, no município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, afirma que o instituto ajudou a transformar a realidade dos mestres ribeirinhos: “Eu posso dizer que nós vivíamos aqui no anonimato, sem o nosso trabalho ser reconhecido. E através do Letras, o nosso trabalho está sendo reconhecido. Não só reconhecido, também como traz uma geração de renda para nós.”

“Hoje, a gente já vende um produto lá fora, com preço mais justo. E com isso, a gente já pode colocar um alimento, uma qualidade melhor na mesa da gente”, completa.

Além da preservação da memória gráfica das embarcações amazônicas, o projeto desenvolve ações de formação, oficinas sobre direitos autorais, precificação e economia criativa, além de ampliar a circulação nacional dos mestres ribeirinhos em eventos culturais e educativos. Em 2025, o projeto “Letras que Navegam – Oficinas de Letras Amazônicas pelo Brasil” percorreu oito capitais brasileiras levando oficinas, demonstrações ao vivo e rodas de conversa conduzidas pelos próprios abridores.

Dentro dessa proposta, o instituto inaugurou neste ano o “Canto do Letras”, espaço localizado no bairro da Campina, em Belém, voltado à valorização da cultura gráfica ribeirinha amazônica. O local reúne peças de moda e design criadas em parceria com mestres abridores de letras de diferentes regiões do Pará, além de funcionar como ponto de encontro, demonstração cultural e comercialização de produtos desenvolvidos pelos artistas.

A 1ª Feira de Empreendedores Locais de Belém também contará com apresentações musicais e exposição de iniciativas voltadas ao fortalecimento de negócios locais em Belém.

 

Agende-se

Data: sábado, 30

Hora: 12h

Local: Agência BB Doca — Avenida Visconde de Souza Franco, 345, bairro Umarizal

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