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Cine CCBEU exibe em Belém 'Lua de Papel', obra-prima de Peter Bogdanovich

Com entrada gratuita, público confere o filme nesta quinta (28), às 18h, no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, no centro de Belém

Eduardo Rocha
fonte

''Lua de Papel' conta o drama humano durante a Grande Depressão nos EUA (Foto: Divulgação)

Muitas vezes, é preciso identificar pequenos símbolos para se chegar a apreender o que está por trás de grandes cenários na sociedade, e para isso é fundamental estar atento a detalhes ao redor. Mesmo para algo que pareça banal. No filme "Lua de Papel ("Paper Moon")", produzido em 1973, esse olhar é treinado com ênfase, a partir de toda uma linguagem artística, no qual dois personagens, uma garotinha e um homem, cruzam situações diversas no contexto de crise econômica e social nos Estados Unidos. E "Lua de Papel" vai ser exibido, com acesso gratuito (mediante retirada de ingressos pelo Sympla), às 18h desta quinta-feira (28) no Cine CCBEU, na sede do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, no centro de Belém. 

Então, essa é uma chance e tanto para quem gosta de cinema e sabe do que é capaz a chamada Sétima Arte para provocar reflexões no público, e também não quer deixar de aprender um pouco mais sobre leitura da realidade e da própria história contemporânea. Trata-se de um clássico. "Lua de Papel" é uma obra-prima dirigida por Peter Bogdanovich. Esse longa-metragem foi lançado em 1973 e nunca mais deixou de emocionar espectadores pelo mundo. 

"Lua de Papel" é ambientado durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, e os espectadores acompanham o personagem Moses Pray, um vigarista carismático vivido por Ryan O’Neal (muito conhecido pelo filme "Love Story"). Ele acaba cruzando o caminho da pequena órfã Addie Loggins, interpretada por Tatum O’Neal. A partir daí, eles percorrem estradas do Kansas, aplicando pequenos golpes e desenvolvendo uma relação marcada por humor, afeto e desconfiança. 

Esse filme foi rodado em preto e branco e se tornou um marco do cinema por equilibrar comédia, drama e crítica social de maneira extremamente charmosa. "Paper Moon" obteve enorme reconhecimento da crítica e rendeu para Tatum O’Neal o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Isso quando ela tinha apenas 10 anos de idade, tornando-se a pessoa mais jovem a conquistar uma estatueta competitiva da Academia até hoje. Muitos cinéfilos consideram "Lua de Papel" como uma das obras mais encantadoras da carreira de Bogdanovich.

A curadoria é assinada pelo crítico de Cinema e jornalista Ismaelino Pinto e promete levar o público a uma verdadeira viagem no tempo por meio de um dos filmes mais queridos do cinema norte-americano. "Este é o segundo filme que a gente exibe do diretor Peter Bogdanovich. No mês passado, exibimos 'A Última Sessão de Cinema', e, desta vez, continuamos com filmes produzidos em Hollywood nos anos 1970", destaca Ismaelino Pinto.

"Peter Bogdanovich fez um filme muito delicado, com essa pegada melancólica e ao mesmo tempo de saudade e de humor do cinema que só ele sabia fazer", arremata o crítico.

 

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'lua de papel' é exibido no cine ccbeu
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