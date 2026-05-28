Lançamento do 'De Férias com o Ex' termina em pancadaria entre participantes

A festa de lançamento da nova temporada do reality show De Férias com o Ex: Diretoria registrou uma briga física entre Aline Mineiro e Mayara Cardoso, que integram o elenco da segunda edição do programa. O reality estreia nesta quinta-feira (28) no Paramount+.

O desentendimento entre elas resultou na retirada da ex-participante do reality A Fazenda do local do evento, após ela atingir o rosto da influenciadora digital com socos. O conflito teve origem em episódios ocorridos durante as gravações do programa de televisão.

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Aline Mineiro relatou que Mayara Cardoso havia tentado sufocá-la durante o confinamento. “Ela tentou me matar no reality. Me eforcou. Aqui eu dei um jab direto e ela caiu no chão. Escrota”, disse Aline ao jornalista Gabriel Perline.

De acordo com informações publicadas pelo jornalista, a ação de Aline Mineiro foi planejada antes do evento. Pessoas que estavam no local relataram ao profissional que a ex-participante já tinha declarado antecipadamente a intenção de agredir Mayara Cardoso durante a festa de lançamento.

Além das duas, estão no elenco: Carla Faria, Cleber Zuffo, Don Charles, Fernando Escarião, Leo Lacerda, Lumena Aleluia, Nizam Hayek, Matheus Novinho, Rebecca e WL Guimarães.