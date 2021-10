Namorado de Aline Mineiro, de A Fazenda 13, confirma que o casal faz ménage

A atriz Aline Mineiro revelou em A Fazenda, que ela e o namorado, o humorista Léo Lins, costumam fazer sexo a três. Ele, que acompanha do reality do lado de fora da Fazenda, confirmou tudo.

Em entrevista ao Pânico, Léo disse como ele e Aline costumam fazer ménage, sempre convidando outra mulher para participar, nunca um homem. As parceiras do casal variam.

“A Aline falou que gosta de me ver na cama com outras meninas", revelou ele. "Recebi vários nudes, foi ótimo. Com mulher, é claro, que eu divido. Mandem mensagem", pediu o humorista. "Ela (Aline) que me levou para esse caminho do ménage”, revelou.

“Ninguém levava a sério, agora viram que é sério. Está fazendo uma listinha. Com menina pode, com homem, não, foi o nosso acordo. Se ela ficar com homem, terminou”, disse.