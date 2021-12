Aline Mineiro debocha de comentários de Léo Lins sobre término: 'Dá seu show'

O término de Aline Mineiro e Léo Lins segue repercutindo nas redes sociais. Dessa vez, a moça que participou de 'A Fazenda' respondeu os comentários feito pelo humorista após a separação do casal. As informações são do UOL.

'Tinha que ser, né? Parabéns, pode dar show com os seus vídeos. Muito que bem. Eu te ajudo a divulgar, tá bom? A capa já sou eu no edredom para completar tudo. Arrasta para cima, estou dando uma força. E vida que segue, não é mesmo? Vamos para frente. É cada uma", postou Mineiro em um storie.

Lins já fez vários comentários sobre o fim da relação, inclusive mencionando o DJ Ivis, envolvido em caso de agressão contra a ex-esposa.

"Precisava esperar a Aline sair e voltar. Eu estava viajando, fazendo show. Precisava encontrar ela, conversar, olho no olho, um soco na costela...Quando ela chegou lá em casa, deixei tocando DJ Ivis, para ela já ficar ligada no que está rolando", disse em um dos shows.