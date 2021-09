Leo Lins diz que Aline Mineiro está liberada para beijar apenas meninas em "A Fazenda"

O humorista Leo Lins usou os stories do Instagram para se pronunciar sobre os últimos acontecimentos de A Fazenda envolvendo sua parceira, Aline Mineiro, pelos seus beijos com Dayane Mello.

Leo revelou que está tudo bem: "Meninas tá liberado, não tem problema. Agora, meninos, se ficar com um cara, tá o registro aqui: acabou. Aliás, vai ter um apartamento vago aqui", brincou. O humorista ainda contou algumas intimidades do casal: "A gente já tinha postado algumas vezes nos stories, a gente viajava, ia fazer show em algum lugar e falava 'Tamo aqui em Fortaleza, se tiver alguma menina que depois do show queira curtir uma festinha com a gente'. E cara, vinha pouquíssimas mensagens, acho que a galera levava na brincadeira. Mas já teve vezes que veio, falou 'Pô, é sério? Eu topo', e a gente falava 'É sério', a pessoa topava e foi".

Além de Day, na festa de sexta-feira, a ex-panicat também deu um beijão em Fernanda Medrado e ainda rolou selinho tripo de Aline, Mello e Mileide Mihaile.